10 نواب يطلبون عقد جلسة خاصة لدراسة أوضاع المشاريع الصغيرة

تقدم النواب عبدالله الكندري، خليل الصالح، عادل الدمخي، ثامر السويط، أسامة الشاهين، خالد العتيبي، صالح عاشور، رياض العدساني، عبدالله فهاد وبدر الملا، بطلب عقد جلسة خاصة لدراسة أوضاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتأخر إزالة العراقيل التي تواجه القطاع، ومناقشة القوانين المعدة من قبل اللجان المتعلقة بهم، والنظر في الاجراءات الحكومية المتخذة تجاه أصحاب المشاريع.

وأكد النواب في الطلب أن كل يوم تأخير في إصدار القرارات اللازمة لمعالجة الوضع الإنساني المترتب على الإجراءات المتخذة للوقاية من كورونا، يؤدي إلى إغلاق منشأة وتأثر أسرة كويتية.

وأضافوا أن أزمة كورونا ألقت بظلالها على الاقتصاد الكويتي وقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والذي يمس شريحة كبيرة من الشباب الكويتي، والمعاناة أصبحت يومية ولم تقدم أي حلول لوقف النزيف الحاصل لكثير من أصحاب الشركات.