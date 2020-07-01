الغانم يهنئ نظراءه في الصومال وكندا ورواندا بالأعياد الوطنية

01 يوليه 2020 || بعث رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم اليوم ببرقيتي تهنئة إلى رئيس مجلس الشعب في جمهورية الصومال الفيدرالية محمد مرسل الشيخ عبدالرحمن، ورئيس مجلس الشيوخ عبدي حاشي عبدالله وذلك بمناسبة العيد الوطني لبلدهما.

وبعث رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم اليوم ببرقيتي تهنئة إلى رئيس مجلس الشيوخ في جمهورية كندا جورج فوري ورئيس مجلس العموم انثوني روتا وذلك بمناسبة العيد الوطني لبلدهما.

كما بعث رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم اليوم ببرقيتي تهنئة إلى رئيس مجلس الشيوخ في جمهورية رواندا أوغستين ليامورميا ورئيسة مجلس النواب دوناتيلي موكاباليسا وذلك بمناسبة العيد الوطني لبلدهما.