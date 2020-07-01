أمين «التعاون الخليجي»: موقف المجلس ثابت بدعم إنهاء الأزمة اليمنية بالحل السياسي

01 يوليه 2020 || أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف موقف المجلس الثابت بشأن دعم إنهاء الأزمة اليمنية من خلال الحل السياسي وفق المرجعيات المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الامن 2216 ودعم اتفاق الرياض.

وقالت الامانة العامة لمجلس التعاون في بيان صحفي اليوم الاربعاء ان ذلك جاء خلال لقاء الحجرف مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث لبحث احدث التطورات التي تشهدها الجمهورية اليمنية.

وعبر الحجرف عن التقدير للجهود التي تبذلها الأمم المتحدة لإنهاء الأزمة اليمنية من خلال الحل السياسي وفق المرجعيات الثلاث كما استعرض جهود مجلس التعاون المبذولة لدعم الجمهورية اليمنية في المجالات السياسية والتنموية والإغاثية كافة.

من جهته أعرب غريفيث عن التقدير البالغ للجهود التي تبذلها الأمانة العامة لدعم جهود الأمم المتحدة.

«ع,إ»