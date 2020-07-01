«ذوي الإعاقة» تثمن موافقة مجلس الوزراء على إعادة فتح مراكز التأهيل

01 يوليه 2020 || ثمنت الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة موافقة مجلس الوزراء وسرعة استجابته لتوصية الهيئة بضرورة إعادة فتح المراكز والمؤسسات التأهيلية للأبناء من ذوي الإعاقة الذهنية المتوسطة والشديدة.

وقالت الهيئة في بيان لوكالة الأنباء الكويتية اليوم الأربعاء إن مجلس الوزراء قرر بعد شرح قدمته وزيرة الشؤون الاجتماعية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل للتوصية المذكورة بتكليف الهيئة بالتنسيق مع وزارة الصحة لتطبيق الاشتراطات الصحية لعودة الطلبة للفصول الدراسية والورش التأهيلية.

وأضاف البيان أن الهيئة بعد تباحثها وعدة جهات مختصة توصلت إلى ضرورة وأهمية التواصل المباشر من خلال الأخصائيين النفسيين وأخصائيي العلاج الطبيعي مع ذوي الإعاقة المتوسطة والشديدة.

ولفت إلى أنها توصلت كذلك إلى ضرورة التواصل عبر المنصات الإلكترونية لتجنب اعتيادهم على وضعية العزل وما يمكن أن يؤدي بهم ذلك إلى الإصابة بالتوتر والاكتئاب والشعور بالوحدة والقلق.

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