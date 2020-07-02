لجنة إعادة تشغيل المطار تعتمد الاجراءات والاشتراطات الصحية لعودة الرحلات التجارية

02 يوليه 2020 || بحثت اللجنة العلیا لإعادة تشغیل الرحلات في مطار الكویت الدولي برئاسة رئیس الإدارة العامة للطیران المدني الشیخ سلمان الحمود تطبیق الاجراءات والاشتراطات الصحیة الواجب اتباعھا لإعادة تشغیل الرحلات التجاریة تدریجیا في المطار.

وقال مقرر اللجنة سعد العتیبي لـ الیوم إنه تم اعتماد عدة متطلبات لإعادة التشغیل التجاري منھا اعتماد تطبیق «كویت – مسافر» لتسھیل إجراءات السفر وإصدار كافة الاشتراطات وإجراءات العمل الخاصة لكل الجھات الحكومیة وشركات الطیران.

وأضاف العتیبي أنه تم تنفیذ متطلبات البروتوكول الصحي بشأن تجھیز مراكز للفحص في مباني المطار كما تم اعتماد سیاسة حقوق النقل الجوي “المقید” مع سلطات الطیران المدني بالدول الراغبة في التشغیل لمطار الكویت.

وبین أنه تم الانتھاء كذلك من كافة الإجراءات والتجھیزات اللازمة لتطبیق الاشتراطات الصحیة والوقائیة «أنظمة التعقیم – حواجز زجاجیة – كامیرات حراریة – ملصقات أرضیة».

وأوضح أن الخطة تتكون من ثلاث مراحل رئیسیة حیث تبدأ الاولى من 1 أغسطس المقبل وتستمر 6 شھور بنسبة تشغیل لا تزید عن 30 في المئة وعدد الركاب المتوقع لا یزید عن 10 آلاف راكب یومیا وبحد أقصى متوقع للرحلات 100 رحلة یومیا.

وبین أن المرحلة الثانیة تبدأ من 1 فبرایر 2021 وتستمر أیضا 6 شھور بنسبة تشغیل لا تزید عن 60 في المئة وعدد الركاب المتوقع لا یزید عن 20 ألف راكب یومیا والحد الأقصى المتوقع للرحلات 200 رحلة یومیا.

أما المرحلة الثالثة فقد أشار إلى أنھا ستبدأ من 1 أغسطس 2021 بنسبة تشغیل 100 في المئة وعدد الركاب المتوقع أكثر من 30 ألف راكب یومیا والحد الأقصى المتوقع للرحلات 300 رحلة یومیا.

وذكر أن الضوابط الصحیة الخاصة بالركاب القادمین لمطار الكویت الدولي ھي الحصول على شھادة صحیة معتمدة «PCR » تثبت سلبیة الإصابة بمرض كورونا المستجد مع ضرورة التسجیل في منصة «شلونك» قبل ركوب الطائرة وتوقیع تعھد بالالتزام بتعلیمات وزارة الصحة سواء بالحجر المنزلي أو المؤسسي.

وأضاف أن من المتطلبات كذلك قیاس درجة حرارة جمیع الركاب قبل صعود الطائرة والتقیید بالاشتراطات الصحیة من حیث إرتداء الكمامات والقفازات واستخدام المعقمات والالتزام بالتباعد الجسدي.

وأفاد العتیبي أن الضوابط الصحیة الخاصة بالركاب المغادرین ھي الحصول على شھادة صادرة من مراكز صحیة داخل مطار الكویت الدولي ومعتمدة من قبل وزارة الصحة تثبت سلبیة الإصابة بمرض «كورونا» إذا تطلب الأمر وذلك حسب متطلبات كل دولة.

«إع»