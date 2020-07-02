الفضالة يطالب مجلس الوزراء بمراجعة خطة استئناف الطيران التجاري

02 يوليه 2020 || استغرب النائب يوسف الفضالة خطة الطيران المدني حول استئناف الطيران التجاري والتي اعتمدها مجلس الوزراء مؤخرا ، داعيا الحكومة الى مراجعتها والعمل على تخفيض المدة المفترض تشغيل المطارخلالها بشكل كامل.

وقال الفضالة في تصريح بمجلس الأمة اليوم ان الخطة تضمنت استئناف الرحلات التجارية بدءاً من 1 اغسطس بعدد 10 آلاف مسافر يومياً اي30٪؜ من نسبة التشغيل في المطار ، على ان يتم البدء في المرحلة الثانية بعد 6 أشهر من بداية تطبيق الرحلة الاولى ومثلها في المرحلة الثالثة.

واكد انه لا يجوز تحديد مدة الانتقال من مرحلة الى اخرى ، على ان يتم الانتقال بين المراحل بشكل تدريجي حسب الظروف حينها دون تحديد مدة .

وبين الفضالة ان الطيران المدني حدد خطته بتشغيل المطار100٪؜ بعد سنة ، مؤكدا ان هذه الخطة الغريبة مجهولة الابعاد ستخلق اشكالية في رحلات الطيران .

وقال الفضالة ان الزام شركات الطيران بعدد رحلات محدد سيكون له تاثيرات سلبية على الطيران واسعار التذاكر والمسافرين .

وتساءل حول كيفية استيعاب المرحلة الاولى من هذه الخطة ، جميع من يودون السفر للعلاج بالخارج اضافة الى الطلبة ومن لديهم مراجعات في الخارج ، لافتا الى ان المدة الموضوعة في الخطة طويلة جدا لتشغيل المطار بشكل طبيعي .

ونوه الفضالة الى ان الاشتراطات الصحية كما بين وزير الصحة يتم استيفائها قبل الانتقال الى المرحلة الاخرى ، بمعنى انه من الممكن ان نصل بعد شهرين او3 أشهر الى المرحلة الخامسة لعودة الحياة الى طبيعتها ، بعكس الخطة الموضوعة لتشغيل المطار بعد سنة كاملة .

ودعا مجلس الوزراء الى ضرورة مراجعة الخطة الموضوعة بشأن الطيران التجاري ، مطالبا بتحذير الركاب من البعد الصحي على ان يتحمل كل مواطن مسؤولياته دون تحديد عدد طيران معين .

وجدد تأكيده على ان تحديد عدد الرحلات سيكون له تأثير سلبي على اسعار التذاكر وعلى المسافرين ، مشددا على انهذه الخطة غير مقبولة وغير عملية او مجدية ويحب زيادة عدد الرحلات وتقليل مدة التشغيل الكامل .