أسامة الشاهين يجدد مطالبته بالاستعجال في صرف دعم العمالة الإضافي للمواطنين العاملين في «الخاص»

أعلن النائب أسامة الشاهين عن تقدمه اليوم بسؤال برلماني إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل بشأن صرف دعم العمالة الإضافي للعاملين الكويتيين بالباب الثالث والباب الخامس في القطاع الخاص.

وقال الشاهين في تصريح صحفي بمجلس الأمة، إنه تقدم بمقترحات في شهر ابريل الماضي لصرف هذا الإضافي وصدر قرار من مجلس الوزراء في شهر مايو بهذا الصدد ولكن حتى يومنا هذا لم يتم الصرف فعليا.

وأكد أن في ذلك مفارقة عجيبة بين حكومة ترفع شعارات العمل الحر والعمل الخاص والمركز العالمي المالي والاستثماري ولكن على أرض الواقع تصدر قرارات متأخرة ومتعثرة حتى هذه اللحظة ولذلك كان هذا السؤال البرلماني.

وتمنى أن يجد إجابة سريعة على هذا السؤال وإلا سيضطر إلى استخدام وسائل أخرى للحث على العمل من أجل الكويتيين العاملين في القطاع الخاص والأعمال الحرة.

من جهة أخرى قال الشاهين “بينما ينشغل الجميع من أبناء الكويت الغالية بمواجهة تحديات أزمة كورونا الراهنة الاجتماعية والاقتصادية وغيرها ينشغل غيرنا بالهدم والتشويش والتشويه دفاعا عن مصالح ذاتية أو دراهم معدودات من متاع الدنيا الزائل فنقول لهم حسبكم هذا التفاوت بيننا وكل إناء بما فيه ينضح”.