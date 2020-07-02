وزيرة «الشؤون»: «ذوي الاعاقة» تنسق مع «الصحة» بشأن عودة العمل بمراكز التأهيل

02 يوليه 2020 || قالت وزیرة الشؤون الاجتماعیة ووزیرة الدولة للشؤون الاقتصادیة مریم العقیل إن مجلس الوزراء كلف الھیئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة التنسیق مع وزارة الصحة لتطبیق اشتراطات عودة العمل في المراكز والمؤسسات التأھیلیة الخاصة لذوي الاعاقات الذھنیة المتوسطة والشدیدة.

وأوضحت العقیل في تصریح صحفي الیوم أن اللجنة الوزاریة «لطوارىء كورونا» اطلعت على طلب وزیرة «الشؤون» المتضمن الإفادة بأن ھیئة «ذوي الإعاقة» توفر للطلبة من ذوي الاعاقات الذھنیة المتوسطة والشدیدة خدمات تأھیلیة وفقا لمعاییر واشتراطات اللجان المختصة التابعة لھا.

وذكرت أن الكتاب تضمن أیضا قیام «ھیئة الإعاقة» منذ بدایة الجائحة بتوفیر خط ساخن وشكلت فریقا من الاخصائیین النفسیین والاجتماعیین والأطباء للتواصل مع ذوي الإعاقة وتوجیه أولیاء الأمور وتقدیم النصائح لھم بشأن طرق التعامل مع الطلبة.

وأشارت الى أنه ثبت من خلال تواصل الھیئة مع أولیاء الامور التأثیر السيء لتعطیل الدراسة والحظر على نفسیة الطلبة لافتة إلى تأثر بعض الحالات لعدم توفر خدمات العلاج الطبیعي وصعوبة تأقلم أولیاء الأمور في تعاملھم مع أبنائھم طوال الفترة الماضیة وعدم قدرة البعض منھم على السیطرة على أوضاعھم.

وأفادت أن الھیئة أبدت استعدادھا لوضع خطة وآلیة عمل تشاركیة للتقید بالارشادات والتعلیمات والإجراءات الوقائیة والاحترازیة التي تقرھا وزارة الصحة.

وأوضحت أن الھیئة ستقوم بتحدید النسبة المئویة الملائمة لعدد الطلبة المحتمل تواجدھم في الفصل الواحد ووضع نظام التناوب بین الطلبة في الحضور بالاتفاق مع أولیاء الأمور وتعقیم وتطھیر مباني الجھات التأھیلیة بصورة دوریة والزامیة منھا لبس الكمامات والمحافظة على إبقاء المسافات والتباعد.

«إع»