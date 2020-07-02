«الصحة»: 919 إصابة جديدة ب«كوفيد 19» والإجمالي 47859 وتسجيل حالة وفاة

02 يوليه 2020 || أعلنت وزارة الصحة تسجیل 919 إصابة جدیدة بمرض كورونا المستجد «كوفید 19»

خلال ال24 ساعة الماضیة لیرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 47859 حالة فیما تم تسجیل حالة وفاة واحدة إثر اصابتھا بالمرض لیصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى الیوم 359 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند ل إن من بین الحالات السابقة التي ثبتت إصابتھا حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتھا وأخرى قید البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطین لھا.

وأوضح السند أن حالات الاصابة ال919 السابقة تضمنت 549 حالة لمواطنین كویتیین بنسبة بلغت 74ر59 في المئة و370 حالة لغیر الكویتیین بنسبة 26ر40 في المئة.

وأضاف أن المصابین حسب المناطق الصحیة جاءوا بواقع «233 حالة بمنطقة الاحمدي الصحیة» و«210 حالات بمنطقة الجھراء الصحیة» و«208 حالات بمنطقة الفروانیة الصحیة» و«159 حالة بمنطقة حولي الصحیة» و«109 حالات بمنطقة العاصمة الصحیة».

وعن أعلى المناطق السكنیة من حیث تسجیل الإصابة بالفیروس ذكر أنھا جاءت بواقع «46 حالة بمنطقة سعد العبدالله» و«42 حالة بمنطقة الفروانیة» و«34 حالة بمنطقة السالمیة» و«30 حالة بمنطقة جلیب الشیوخ» و«29 حالة بمنطقة صباح السالم» و«29 حالة بمنطقة الصلیبیة السكنیة».

وعن آخر المستجدات في العناية المركزة لفت إلى أن عدد من يتلقى الرعاية الطبیة في العناية المركزة بلغ 142 حالة لیصبح بذلك المجموع الكلي لجمیع الحالات التي ثبتت إصابتھا بمرض «كوفید 19 «وما زالت تتلقى الرعاية الطبیة اللازمة 9110 حالات.

وحول مراكز الحجر الصحي المؤسسي فقد بلغ مجموع من أنھى فترة الحجر الصحي المؤسسي الإلزامي خلال ال24 ساعة الماضیة 24 شخصا بعد القیام بكل الإجراءات الوقائیة والتأكد من خلو جمیع العینات من الفیروس على أن يستكملوا مدة لا تقل عن 14 يوما في الحجر الصحي المنزلي الإلزامي اعتبارا من تاريخ مغادرة مركز الحجر المؤسسي.

وبین السند أن عدد المسحات التي تم القیام بھا خلال ال24 ساعة الماضیة بلغ 4312 مسحة مشیرا إلى أن مجموع الفحوصات بلغ 395349 فحصا.

«إع»