وزير المالية: تحويل 240 مليون دينار إلى «القوى العاملة» لدعم العاملين في «الخاص»

02 يوليه 2020 || قال وزیر المالیة براك الشیتان إن الوزارة ستقوم بمباشرة تحویل 240 ملیون دینار إلى حساب الھیئة العامة للقوى العاملة لدعم العاملین في القطاع الخاص المسجلین على البابین الثالث والخامس وذلك لسرعة تنفیذ قرار مجلس الوزراء بھذا الشأن.

وأوضح الوزیر الشیتان في تصریح لـ الیوم عقب الاجتماع الاستثنائي لمجلس الوزراء أن تحویل ھذا المبلغ جاء بناء على قرار مجلس الوزراء الذي اتخذ الیوم بشأن تخصیص مبلغ 240 ملیون دینار لدعم العاملین في القطاع الخاص المسجلین على البابین الثالث والخامس لدى الھیئة العامة للقوى العاملة.

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