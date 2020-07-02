مسؤولان أمميان يشيدان بمساعدات الكويت “السخية” في سوريا والشرق الأوسط

02 يوليه 2020 || أشاد مسؤولان أممیان بالمساعدات الإنسانیة السخیة والمستمرة التي تقدمھا دولة الكویت للمجتمعات الضعیفة في منطقة الشرق الأوسط خاصة الشعب السوري الذي قضى ما یقارب العقد من الزمان في حرب أثرت على حیاته.

جاء ذلك في بیان صحفي اليوم بمناسبة انتھاء أعمال مؤتمر بروكسل الدولي الرابع حول سوریا الذي عقد أمس الأول عبر دائرة تلفزیونیة بمشاركة دولة الكویت وجدد المشاركون فیه التزامھم القوي سیاسیا وإنسانیا ومالیا بدعم الشعب السوري ودول الجوار والمجتعمات الأكثر تضررا من الأزمة السوریة.

وأكد المسؤولان أن دولة الكویت باعتبارھا مركزا للعمل الإنساني قدمت نموذجا یحتذى للاستجابة لحالات الطوارئ الإنسانیة في سوریا وأجزاء أخرى من العالم.

من جانبه قال ممثل الأمین العام للأمم المتحدة المنسق المقیم لدى دولة الكویت الدكتور طارق الشیخ أنه وسط أزمة وباء فیروس كورونا المستجد یزداد قلق المجتمع الدولي بشأن تأثیرھا العالمي وتحدیدا في مناطق النزاع لاسیما سوریا.

ووجه الشكر إلى دولة الكویت على دعمھا المستمر للقضیة السوریة واللاجئین السوریین وعلى مشاركتھا في مؤتمر بروكسل الرابع واتباعھا النھج الممیز الذي وضعتھ لدعم ھذه القضیة.

ولفت إلى أن عواقب التدابیر الاحترازیة لفیروس كورونا في سوریا تؤثر على قطاع الزراعة وتقلل إمكانیة الوصول إلى الأسواق ما یؤدي إلى ارتفاع أسعار البذور والأسمدة والمبیدات الحشریة والوقود والعمالة.

وذكر الشیخ أن المساھمة الكویتیة السخیة جاءت في وقت “نواجه فیه تلك الآثار ونحاول معالجتھا”.

من جانبه أعرب الممثل الإقلیمي لمنظمة الأمم المتحدة للأغذیة والزراعة «فاو» للشرق الأوسط وشمال أفریقیا عبد السلام ولد أحمد عن جزیل الشكر لحكومة دولة الكویت على تبرعھا الأخیر بمبلغ 3 ملایین دولار.

وأضاف ولد أحمد بحسب البیان أن مساھمات دولة الكویت السخیة منذ أغسطس 2019 ساعدت «فاو» في تقدیم المساعدة لنحو 18000 شخص من الفئات الأشد ضعفا وأسرھم عبر توفیر مدخلات زراعیة عالیة الجودة كالحبوب والبذور النباتیة ومجموعات الري وأعلاف حیوانیة إلى جانب التدریب على ممارسات الزراعة الجیدة.

وذكر أنه من خلال الوصول إلى 8500 عائلة زراعیة في محافظات درعا والسویداء وحماة بالقمح وبذور الخضراوات الموسمیة سیحصد المزارعون العدید من المحاصیل بحلول منتصف یولیو الجاري.

وأشار إلى إعادة تأھیل مشتلین للأعلاف سیستفید منھما حوالي 10 آلاف مربي ماشیة على نطاق صغیر ویسھمون في توفیر الأعلاف في البادیة بمحافظتي حماة ودیر الزور وسیساعد التدخل أیضا في استعادة مناطق الرعي الطبیعیة في ھذه المواقع.

وقال إن «فاو» ودولة الكویت تعاونتا لتحسین الوضع المعیشي للمزارعین من خلال توفیر بذور قمح محسنة وقد حصل كل مزارع على 200 كیلوغرام من البذور ما یكفي لزراعة قطعة أرض مساحتھا ھكتار واحد.

ونوه بالتعاون المشترك في مكافحة الجوع وسوء التغذیة بالمجتمعات المنكوبة خاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال افریقیا وخارجھا مثل الیمن والصومال وجنوب السودان ونیجیریا.

«إع»