«التأمينات» : تحويل 263 مليون دينار شهريا للمعاشات التقاعدية والأنصبة خلال أزمة «كورونا»

02 يوليه 2020 || قالت المؤسسة العامة للتأمینات الاجتماعیة إن إجمالي المبالغ المحولة للبنوك

والخاصة بصرف المعاشات التقاعدیة والأنصبة خلال أزمة وباء فیروس كورونا المستجد ناھزت ال263 ملیون دینار شھریا.

وذكر نائب المدیر العام للشؤون التأمینیة بالمؤسسة خالد الفضالة في تصریح ل إن «التأمینات» حرصت على

استمرار إنجاز معاملات المواطنین منذ بدایة الأزمة والإجابة على استفساراتھم عبر قنواتھا الخدمیة وحساباتھا في مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف الفضالة أن أعمال الفرق التطوعیة التي باشرت مھامھا داخل المؤسسة وكذلك من عملوا «عن بعد» أثمرت إنجاز وتسھیل العدید من المعاملات إذ بلغ عدد أصحاب المعاشات التقاعدیة ومستحقي الأنصبة «ما یصرف لذوي المتوفي المؤمن علیه أو صاحب المعاش» الذین تحصلوا على معاشاتھم الشھریة نحو 217 ألف شخص في حین بلغ عدد الحالات الجدیدة لصرف تعویضات البطالة 311 حالة.

وأوضح أن المؤسسة حرصت كذلك على تدریب وتمكین موظفیھا للعمل «عن بعد» في مركز الاتصال الھاتفي وبحساباتھا في مواقع التواصل الاجتماعي بغیة الإجابة على استفسارات المواطنین وإرشادھم لإنجاز المعاملات آلیا وتحدیث بیاناتھم.

وذكر أن «التأمینات الاجتماعیة» تلقت خلال فترة تعلیق العمل احترازیا بالجھات الحكومیة نحو 16 ألف مكالمة ھاتفیة للاستفسار عن خدماتھا فضلا عن 35 ألف استفسار عبر حساباتھا في مواقع التواصل بالإضافة إلى نشرھا أكثر من 130 رسالة خدمیة وتوعویة.

«إع»