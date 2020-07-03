وزارة الصحة : 813 إصابة جديدة بفيروس كورونا والإجمالي 48672

03 يوليه 2020 || أعلنت وزارة الصحة الیوم الجمعة تسجیل 813 إصابة جدیدة بمرض كورونا المستجد «كوفید-19 «في الأربع وعشرین ساعة الماضیة لیرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 48672 حالة وسجلت حالة وفاة واحدة بالمرض لیرتفع إجمالي حالات الوفاة المسجلة حتى الیوم إلى 360 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند إن من بین الحالات السابقة التي ثبتت إصابتھا حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتھا وأخرى قید البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطین لھا.

وأوضح السند أن حالات الاصابة ال813 السابقة تضمنت 428 حالة لمواطنین كویتیین بنسبة بلغت 64ر52 في المئة و385 حالة لغیر الكویتیین بنسبة 35ر47 في المئة.

وأضاف أن المصابین حسب المناطق الصحیة جاءوا بواقع «302 حالة بمنطقة الأحمدي الصحیة» و«191 بالفروانیة الصحیة» و«161 بالجھراء الصحیة» و«87 بحولي الصحیة» و«72 بالعاصمة الصحیة».

وعن أعلى المناطق السكنیة من حیث تسجیل الإصابة بالفیروس ذكر أنھا جاءت بواقع 75 منطقة المھبولة و54 الفروانیة و35 جلیب الشیوخ و28 منطقة سعد العبدالله و25 الصباحیة و25 القصر.

وعن آخر المستجدات في العنایة المركزة لفت إلى أن عدد من یتلقى الرعایة الطبیة في العنایة المركزة بلغ 144 حالة لیصبح بذلك المجموع الكلي لجمیع الحالات التي ثبتت إصابتھا بمرض «كوفید-19 «وما زالت تتلقى الرعایة الطبیة اللازمة 9036 حالة.

وحول مراكز الحجر الصحي المؤسسي فقد بلغ مجموع من أنھى فترة الحجر الصحي المؤسسي الإلزامي خلال ال24 ساعةالماضیة 42 شخصا بعد القیام بكل الإجراءات الوقائیة والتأكد من خلو جمیع العینات من الفیروس على أن یستكملوا مدة لاتقل عن 14 یوما في الحجر الصحي المنزلي الإلزامي اعتبارا من تاریخ مغادرة مركز الحجر المؤسسي.

وبین السند أن عدد المسحات التي تم القیام بھا خلال ال24 ساعة الماضیة بلغ 4149 مسحة مشیرا إلى أن مجموع الفحوصات بلغ 399498 فحصا.

وجدد دعوة المواطنین والمقیمین إلى مداومة الأخذ بكل سبل الوقایة وتجنب مخالطة الآخرین والحرص على تطبیق استراتیجیة التباعد البدني موصیا بزیارة الحسابات الرسمیة لوزارة الصحة والجھات الرسمیة في الدولة للاطلاع على الإرشادات والتوصیات وكل ما من شأنھ المساھمة في احتواء انتشار الفیروس.

وكانت وزارة الصحة أعلنت في وقت سابق الیوم شفاء 886 إصابة خلال ال24 ساعة الماضیة لیبلغ مجموع عدد حالات الشفاء من مرض «كوفید 19 «39276 حالة.