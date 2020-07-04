«البرلماني العربي» يدين الهجمات الحوثية بالطائرات المسيرة على السعودية

دان الاتحاد البرلماني العربي اليوم السبت استمرار تعرض المملكة العربية السعودية للاعتداءات المتكررة بالطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية من قبل “ميليشيا الحوثي”.

واعرب الاتحاد في بيانه عن ادانته الشديدة واستنكاره لهذه الهجمات التي تعرض حياة المدنيين الابرياء والممتلكات الخاصة للخطر.

واعتبر ان “المس بأمن اي دولة عربية هو اعتداء سافر على امن وسيادة الدول العربية كافة” داعيا الامم المتحدة والمنظمات والاتحادات البرلمانية الاقليمية والدولية الى تحمل مسؤولياتها تجاه ما يجري في المنطقة.

وطالب هذه المنظمات والاتحادات “باتخاذ موقف حاسم من اية تهديدات لاي دولة من قبل اي جهة كانت خاصة اذا كانت خارجة على القانون والشرعية الدولية لما تشكله من تهديد للأمن والسلم الدوليين”.

وكانت قيادة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن اكدت امس الجمعة اعتراض واسقاط اربع طائرات مفخخة بدون طيار «مسيرة» أطلقتها ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران استهدفت السعودية.

ويتخذ الاتحاد البرلماني العربي من بيروت مقرا مؤقتا له منذ عام 2013.