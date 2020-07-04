وزارة الصحة: 631 إصابة جدیدة بفيروس كورونا .. وتسجيل 5 حالات وفاة

04 يوليه 2020 || أعلنت وزارة الصحة الیوم السبت تسجیل 631 إصابة جدیدة بمرض «كورونا» المستجد «كوفید – 19» خلال الأربع والعشرين ساعة الماضیة لیرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 49303 حالة فیما تم تسجیل 5 حالات وفاة واحدة إثر إصابتھا بالمرض لیصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى الیوم 365 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند إن من بین الحالات السابقة التي ثبتت إصابتھا حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتھا وأخرى قید البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطین لھا.

وأوضح السند أن حالات الإصابة الـ631 السابقة تضمنت 386 حالة لمواطنین كویتیین بنسبة بلغت 17ر61 في المائة و245 حالة لغیر الكویتیین بنسبة 83ر38 في المائة.

وأضاف أن المصابین حسب المناطق الصحیة جاؤوا بواقع «197 حالة بمنطقة الأحمدي الصحیة» و«142 حالة بمنطقة الفروانیة الصحیة» و«129 حالة بمنطقة الجھراء الصحیة» و«104 حالات بمنطقة حولي الصحیة» و«59 حالة بمنطقة العاصمة الصحیة».

وعن أعلى المناطق السكنیة من حیث تسجیل الإصابة بالفیروس ذكر أنھا جاءت بواقع «27 حالة بمنطقة العارضیة» و«23 حالة بمنطقة الصلیبیة السكنیة» و«22 حالة بمنطقة الظھر» و«22 حالة بمنطقة صباح السالم» و«22 حالة بمنطقة الصباحیة» و«20 حالة بمنطقة الواحة».

وحول آخر المستجدات في العنایة المركزة لفت إلى أن عدد من یتلقى الرعایة الطبیة في العنایة المركزة بلغ 158 حالة لیصبح بذلك المجموع الكلي لجمیع الحالات التي ثبتت إصابتھا بمرض «كوفید – 19» وما زالت تتلقى الرعایة الطبیة اللازمة 8995 حالة.

وبین السند أن عدد المسحات التي تم القیام بھا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضیة بلغ 3443 مسحة، مشیرًا إلى أن مجموع الفحوصات بلغ 402941 فحصًا.

وجدد دعوة المواطنین والمقیمین إلى مداومة الأخذ بكل سبل الوقایة وتجنب مخالطة الآخرین والحرص على تطبیق استراتیجیة التباعد البدني، موصیًا بزیارة الحسابات الرسمیة لوزارة الصحة والجھات الرسمیة في الدولة للاطلاع على الإرشادات والتوصیات وكل ما من شأنه المساھمة في احتواء انتشار الفیروس.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت في وقت سابق الیوم شفاء 667 إصابة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضیة لیبلغ مجموع عدد حالات الشفاء من مرض «كوفید 19 «39943 حالة.