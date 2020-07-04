وزير الداخلية: إحالة مشروع بقانون متكامل لتنظيم الإقامات إلى مجلس الأمة خلال أسبوعين

العقيل : أحلنا 417 شركة ومؤسسة الى جهات التحقيق
وقال الصالح في مداخلة هاتفية لتلفزيون الكويت ان القانون الجديد يتميز بالشمولية ولا يركز فقط على تغليظ عقوبات فقط ، وإنما يهدف إلى تطوير القانون بالاستفادة من تجارب دول المنطقة ودول العالم المتقدمة بما يتيح الاستفادة الفعلية ممن تحتاجهم البلاد ونرغب في وجودهم للمساهمة في التطوير.
وأضاف “سيصل هذا المشروع الى مجلس الأمة في غضون أسبوعين ونتمنى من من أعضاء السلطة التشريعية المساعدة في اقراره لنتمكن من استئصال المرض الخبيث المتعلق بتجارة الإقامات.
وفيما يتعلق بأعداد مخالفي قانون الإقامة المستفيدين من مبادرة “غادر بأمان” قال الصالح ان عدد المستفيدين من تلك المبادرة تجاوز 26 ألف مخالف لم يتبق منهم في مراكز الإيواء غير 200 شخص، كاشفا عن ان وزارة الداخلية ستستمر في هذا النهج حال عودة المطارات إلى العمل من جديد.
وأوضح ان فكرة تجهيز مراكز الايواء كانت تتداول في وزارة الداخلية والأجهزة المعنية مثل القوى العاملة وغيرها منذ نهاية يناير قبل وقت أزمة كورونا من خلال تجهيز 39 مدرسة كمراكز ايواء للمخالفين حتى استكمال اجراءاتهم ومغادرة البلاد.
وعن الجهود الحكومية لمتابعة ملف تجارة الإقامات قال الصالح “فيما يتعلق بوزارة الداخلية فقد نتج عن متابعة الملف تسجيل 282 قضية تخص 417 شركة نتج عنها احالة اكثر من 526 شخص منهم 49 مواطنا إلى سلطات التحقيق بالإدارة العامة للتحقيق و النيابة العامة وهم يقومون بإجراء التحقيقات اللازمة لضبط ومحاسبة هؤلاء.
وبين انه فيما يعرف باسم قضية البنغالي والتي كشفت عن مظاهر فساد فهي موجودة في سلطة النيابة، مؤكدا التعاون التام مع النيابة عندما تطلب تحريات وان الوزارة تتعامل مع الموضوع بشفافية وإظهار الحقيقة، مشددا انه “لا يوجد لدينا خط احمر وكل من ساهم في هذا الوباء عليه ان يتحمل المسؤولية”.
وأضاف الصالح “هناك قضايا أخرى تأخذ نفس الصفة من الاهتمام بهذه القضية ونحن نتبنى الملف بشكل عام وليس قضية معينة حتى يتم استئصاله من الجسد الكويتي.
وأفادت في تصريحات لتلفزيون الكويت أنه خلال أزمة كورونا ظهرت كثير من المشاكل في العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل وتم إحالة 417 ملف لشركات ومؤسسات الى الجهات المختصة سواء الداخلية او النيابة لاستكمال إجراءات التحقيق فيها.
وقالت إن هذه الشركات عليها 282 قضية ومسجل عليها 12500 عامل كلهم يعانون من مشاكل مع أصحاب العمل.
وبينت أن الأزمة دفعت «القوى العاملة» لتكثيف الجهود وزيادة جولات التفتيش مع اللجنة الرباعية الى 181 جولة انتهت فيها لاغلاق 135 محل بخلاف المخالفات كما تلقت الهيئة ايضا 2500 شكوى واستفسار خلال هذه الفترة البسيطة وتم إيقاف 2207 شركات ومؤسسات عن العمل وهذه الجهود بالتعاون مع وزارة الداخلية لاستكمال الإجراءات وتحويلها الى جهات الاختصاص.
وأكدت الوزيرة انها لايمكن ان تخرج عن توجيهات صاحب السمو ولا تنسى حرص رئيس الوزراء بضرورة مكافحة الفساد والا يكون للمفسدين مكان في هذه الأرض الطيبة.
وقالت” لا أحد فوق القانون ولن اتوانى عن تحويل أي من العاملين في الجهات التابعة للوزارة بشكل عام الى الجهات المختلفة ولن افكر مرتين في هذا المجال”.
وأشارت إلى انه تم إيقاف قيادي في الهيئة في قضية النائب البنغالي وأيضا يجري التنسيق مع الجهات المعنية بخصوص 3 موظفين لأن هناك احتمال وجود تواطؤ من جانبهم لارتكاب هذه الجرائم ، لكن هذه الحالات الأربع لايعني ان هيئة القوى العاملة سيئة بل حالات فردية ويجب الا يفقد المجتمع الثقة في الجهات الحكومية.
وأضافت ان العقود الحكومية فيها عدد كبير من العمالة الوافدة والمشاكل التي ظهرت على السطح ناتجة عن التعاقدات الحكومية ، موضحة ان الجهة الحكومية تحدد عدد العمالة التي تحتاجها ثم الفتوى والتشريع ثم المناقصات ثم الجهات الرقابية وبعد الترسية يتم توقيع العقد ويصبح العقد امرا واقعا ولا تستطيع هيئة القوى العاملة ان تتدخل بل عليها ان تلتزم به وتصدر اذونات العمل وبالتالي دور القوى العاملة لاحق لبقية الجهات.
وحول تطوير العقود الحكومية أوضحت الوزيرة أن تطوير العقود الحكومية يعتمد على زيادة عدد العمالة الوطنية فيها لأن الكثير من العقود تكون لمشاريع كبرى تحتاج العمالة الوطنية .
وقالت العقيل انه تم انشاء منصة تمثل نظاما تفاعليا يمثل احتياجات الشركات التي رست عليها العقود مع الوظائف المتوفرة للكويتيين من مهندسين وغير ذلك.
واضافت ” اننا ستعتبر العقود الحكومية المتعثرة عقود واجبة تصفية العمالة فيها واذا لم يلتزم المقاول سيتم ايقاف اعتماده ضمن المناقصات للعقود الحكومية”.
وحول التحول الى ميكنة العمل أكدت وزيرة الشؤون أن القوى العاملة حرصت على ان تحول كل إجراءاتها الكترونية بهدف الشفافية والحوكمة ومحاسبة المسؤول والحد من التدخل البشري اضافة الى تحويل استلام الاقرارات بتسلم العمالة المستحقات الكترونيا وبلغتين لغة العامل واللغة العربية.
ولفتت العقيل الى تشكيل لجنة لمراجعة إجراءات العمل في الهيئة لمطابقة الملفات مع الأعداد وتقدير الاحتياج لتكون البيانات سليمة وشفافة .