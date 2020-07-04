وزير الداخلية: إحالة مشروع بقانون متكامل لتنظيم الإقامات إلى مجلس الأمة خلال أسبوعين



العقيل : أحلنا 417 شركة ومؤسسة الى جهات التحقيق

04 يوليه 2020 || كشف نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء انس الصالح عن الانتهاء من تجهيز مشروع بقانون لتطوير قانون الإقامة، مشيرا إلى انه سيحال إلى مجلس الأمة في غضون أسبوعين.

وقال الصالح في مداخلة هاتفية لتلفزيون الكويت ان القانون الجديد يتميز بالشمولية ولا يركز فقط على تغليظ عقوبات فقط ، وإنما يهدف إلى تطوير القانون بالاستفادة من تجارب دول المنطقة ودول العالم المتقدمة بما يتيح الاستفادة الفعلية ممن تحتاجهم البلاد ونرغب في وجودهم للمساهمة في التطوير.

وأضاف “سيصل هذا المشروع الى مجلس الأمة في غضون أسبوعين ونتمنى من من أعضاء السلطة التشريعية المساعدة في اقراره لنتمكن من استئصال المرض الخبيث المتعلق بتجارة الإقامات.

وفيما يتعلق بأعداد مخالفي قانون الإقامة المستفيدين من مبادرة “غادر بأمان” قال الصالح ان عدد المستفيدين من تلك المبادرة تجاوز 26 ألف مخالف لم يتبق منهم في مراكز الإيواء غير 200 شخص، كاشفا عن ان وزارة الداخلية ستستمر في هذا النهج حال عودة المطارات إلى العمل من جديد.

وأوضح ان فكرة تجهيز مراكز الايواء كانت تتداول في وزارة الداخلية والأجهزة المعنية مثل القوى العاملة وغيرها منذ نهاية يناير قبل وقت أزمة كورونا من خلال تجهيز 39 مدرسة كمراكز ايواء للمخالفين حتى استكمال اجراءاتهم ومغادرة البلاد.

وعن الجهود الحكومية لمتابعة ملف تجارة الإقامات قال الصالح “فيما يتعلق بوزارة الداخلية فقد نتج عن متابعة الملف تسجيل 282 قضية تخص 417 شركة نتج عنها احالة اكثر من 526 شخص منهم 49 مواطنا إلى سلطات التحقيق بالإدارة العامة للتحقيق و النيابة العامة وهم يقومون بإجراء التحقيقات اللازمة لضبط ومحاسبة هؤلاء.

وبين انه فيما يعرف باسم قضية البنغالي والتي كشفت عن مظاهر فساد فهي موجودة في سلطة النيابة، مؤكدا التعاون التام مع النيابة عندما تطلب تحريات وان الوزارة تتعامل مع الموضوع بشفافية وإظهار الحقيقة، مشددا انه “لا يوجد لدينا خط احمر وكل من ساهم في هذا الوباء عليه ان يتحمل المسؤولية”.

وأضاف الصالح “هناك قضايا أخرى تأخذ نفس الصفة من الاهتمام بهذه القضية ونحن نتبنى الملف بشكل عام وليس قضية معينة حتى يتم استئصاله من الجسد الكويتي.