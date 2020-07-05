الشاهين يقترح إعفاء الشحنات غير التجارية القادمة من الخارج من الرسوم

05 يوليه 2020 ||السيد / أعلن النائب أسامة الشاهين عن تقديمه اقتراحاً برغبة جاء في مقدمته: لمّا كان “البريد” خدمة أساسية ومرفق هام، وقدم تدشين نشاطه ومدى تطور خدماته مما تعتز به الدول وتفتخر.

ولمّا كان “البريد” بأنواعه والشحن بأشكاله، مما يعزز النشاط الاقتصادي في الدولة، ويخدم رؤيتها بالانتقال لتكون مركزًا ماليًا واستثماريًا عالميًا.

ولمّا كان المواطنون والمقيمون يشتكون من غلاء الخدمات البريدية التجارية، ورداءة الخدمات البريدية الحكومية، عدا بعض الاجتهادات الفردية الجيدة، لذلك أتقدم بالاقتراح برغبة التالي:

” إعفاء الشحنات غير التجارية التي تصل إلى البلاد من أي من منافذ الدولة من رسوم الجمارك وأي رسوم مماثلة أخرى “.

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