«الداخلية والدفاع» البرلمانية توافق من حيث المبدأ على اقتراح بقانون لتوفير الرعاية الصحية للإطفائيين

أعلن رئيس لجنة «الداخلية والدفاع» البرلمانية عسكر العنزي أن اللجنة وافقت من حيث المبدأ على اقتراح بقانون بشأن توفير الرعاية الصحية لرجال الإطفاء وأن يكون لهم مستشفى خاصن مشيرا إلى أن الاقتراح سيناقش مع المستشارين.

وأضاف العنزي أن مشروع قانون قوة الإطفاء العام لن يخرج إلا بتوافق مع الإدارة العامة للإطفاء، لافتا إلى اقتراح أن يكون للإطفاء إدارة خاصة للعلاج بالخارج، «وسنقدم أيضا اقتراحا بشأن الرعاية الصحية للحرس الوطني أسوة بالجيش والشرطة».

وبين أن اللجنة وافقت اليوم على 20 اقتراحا للنواب «وسنجتمع الأسبوع المقبل مع الإدارة العامة للمرور ووزارة الأشغال والبلدية لأن هناك اقتراحات تتعلق بمداخل ومخارج بعض المناطق».