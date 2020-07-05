الرئيس الغانم: لن تعقد جلسة للمجلس هذا الأسبوع لعدم وصول التقارير الصحية

– فحص 38 نائباً.. وتبقى عدد من النواب لم تتم فحوصاتهم

أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، أنه لن تكون هناك جلسة للمجلس هذا الأسبوع، مشيراً إلى أن تقارير المراجع الصحية بشأن الجلسة الماضية لم تصل حتى الآن.

وقال الغانم في تصريح صحافي اليوم، إن مكتب المجلس اجتمع لمناقشة عدة أمور منها إمكانية عقد جلسة إلا أنه نتيجة لعدم وصول التقارير الصحية فلن تكون هناك جلسة هذا الأسبوع، متمنياً أن تصل تلك التقارير وعقد جلسة الأسبوع المقبل.

وأضاف الغانم أنه تم فحص 38 نائباً وتبقى عدد من النواب لم تتم فحوصاتهم، مبيناً أنه قام بالتحدث مع سمو رئيس مجلس الوزراء لمناقشة عقد جلسة وسيكون هناك اجتماع لاحق هذا الأسبوع لمكتب المجلس لمناقشة هذا الأمر فور وصول باقي التقارير الصحية من المراجع الصحية.