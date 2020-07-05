الغانم : مكتب المجلس سيجتمع لاحقاً هذا الأسبوع لبحث إمكانية عقد جلسة الأسبوع المقبل

05 يوليه 2020 || قال رئيس مجلس الامة مرزوق علي الغانم ان مكتب المجلس سيجتمع لاحقا هذا الاسبوع لبحث امكانية عقد جلسة الاسبوع المقبل بعد استكمال التقارير الصحية المتعلقة ببعض النواب وبعد التنسيق مع الحكومة.

وقال الغانم في تصريح صحفي بمجلس الأمة اليوم “اجتمع مكتب مجلس الأمة وناقش عدة أمور وكل البنود الموجودة على جدول الأعمال”.

وأضاف الغانم” وفيما يتعلق بسؤالكم حول إمكانية عقد الجلسات وموعدها، فناقش مكتب المجلس هذا الأمر وحتى الآن لم تصلنا التقارير الصحية من وزارة الصحة”.

وأوضح الغانم انه تم فحص 38 نائبا تقريبا وتبقى عدد من النواب لم يتم فحصهم، مبينا انه فور استكمال كل التقارير عما حدث في الجلسة الماضية سيكون لمكتب المجلس اجتماع لاحق هذا الأسبوع.

واكد الغانم انه لن تكون هناك جلسة يوم الثلاثاء المقبل في الأسبوع الجاري، معربا عن أمله في أن تستكمل كل الإجراءات اللازمة لعقد جلسة في الأسبوع القادم.

وقال الغانم ” اليوم تحدثت أنا وأخي سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد بهذا الموضوع وسنناقش إن شاء الله هذا الامر بعد استكمال كل التقارير الصحية الواردة من المراجع الصحية”.