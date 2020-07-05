سمو رئيس مجلس الوزراء يستقبل رئيس ومجلس أمناء «نزاهة» بمناسبة تسلمهم مناصبهم الجديدة

05 يوليه 2020 || استقبل سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء في قصر السيف اليوم الاحد معالي رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» المهندس عبدالعزيز عبداللطيف الابراهيم وأعضاء مجلس الأمناء بمناسبة تسلمهم مهام مناصبهم الجديدة.

وأشار سموه الى توجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه على ضرورة مكافحة الفساد وحماية المال العام لدحض الادعاءات الباطلة في بعض وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي وسيادة القانون مؤكدا انها مسؤولية الحكومة وهيئة مكافحة الفساد في التعاون معا لحمل هذه الأمانة وتحقيق هذه الغاية.

وقال سموه ان الحكومة لن تألو جهدا في تسخير جميع إمكاناتها بالتعاون والمساندة مع كافة قطاعات الدولة لتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية ومحاربة الفساد معربا عن تمنياته لرئيس وأعضاء المجلس بالتوفيق والسداد وثقته بهم لما يمتلكون من خبرة وكفاءة وتجربة تعينهم في أداء مهامهم الجديدة.

وعبر سموه عن شكره وتقديره لرئيس وأعضاء مجلس الأمناء السابق على كل ما بذلوه من جهود منوها بدورهم في تأسيس الهيئة ووضع قواعد وآليات عملها.

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