«التطبيقي»: بدء مرحلة الدراسة التجريبية إلكترونيًّا 19 يوليو الجاري

06 يوليه 2020 || أعلن المدیر العام للھیئة العامة للتعلیم التطبیقي والتدریب الدكتور علي المضف بدء مرحلة الدراسة التجریبیة بكلیات ومعاھد الھیئة إلكترونیًّا في 19 یولیو الجاري.

وقال المضف في تصریح صحفي اليوم إن انطلاق الدراسة إلكترونیًّا یعد تمھیدًا لانطلاق الدراسة الفعلیة للعام الدراسي والتدریبي 2020/2019 في یوم الأحد 9 أغسطس المقبل.

وأوضح أن مرحلة الدراسة التجریبیة ستنطلق بمشاركة أركان العملیة التعلیمیة كافة من أعضاء ھیئتي التدریس والتدریب والطلبة عبر استخدام منصات التعلیم الإلكتروني وبرمجیات التواصل الحدیثة المعتمدة.

وأكد حرص الھیئة على مصلحة الطلبة لمواصلة العملیة التعلیمیة وضمان حقھم في التعلیم خلال الظروف الاستثنائیة التي تمر بھا البلاد جراء جائحة فیروس «كورونا» المستجد .

وأشار إلى استعدادات الھیئة المبكرة لخوض غمار التعلیم الإلكتروني ومواكبة النظم التعلیمیة الحدیثة حیث قامت بعمل دورات للتعلیم عن بعد لكافة منسوبیھا لیكون التعلیم الإلكتروني مكملًا للتعلیم التقلیدي.

ودعا طلبة الھیئة الى المشاركة الجادة والفاعلة خلال المرحلة التجریبیة من الدراسة التي تعد تأھیلًا وتدریبًا لمرحلة الدراسة الفعلیة.

«إع»