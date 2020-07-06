«الصحة»: 703 اصابات جديدة ب«كوفيد 19» والإجمالي 50644 وتسجيل 5 وفيات

06 يوليه 2020 || أعلنت وزارة الصحة تسجیل 703 إصابات جدیدة بمرض كورونا المستجد «كوفید 19» خلال ال24 ساعة الماضیة لیرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 50644 فیما تم تسجیل 5

حالات وفاة إثر اصابتھا بالمرض لیصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى الیوم 373 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند لـ اليوم إن من بین الحالات السابقة التي ثبتت إصابتھا حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتھا وأخرى قید البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطین لھا.

وأوضح السند أن حالات الاصابة ال703 السابقة تضمنت 463 حالة لمواطنین كویتیین بنسبة بلغت 86ر65 في المئة و240 حالة لغیر الكویتیین بنسبة 14ر34 في المئة.

أضاف أن المصابین حسب المناطق الصحیة جاءوا بواقع «209 بمنطقة الاحمدي الصحیة» و«180 بمنطقةالجھراء الصحیة» و«131 بمنطقة الفروانیة الصحیة» و«115 بمنطقة حولي الصحیة» و«68 بمنطقةالعاصمة الصحیة».

وعن أعلى المناطق السكنیة من حیث تسجیل الاصابة بالفیروس ذكر أنھا جاءت بواقع «40 بمنطقة سعدالعبدالله» و«32 بمنطقة جابر العلي» و«24 بمنطقة جلیب الشیوخ» و«24 بمنطقة صباح السالم» و«24 بمنطقة الواحة» و«23 بمنطقة السالمیة».

وعن آخر المستجدات في العنایة المركزة لفت إلى أن عدد من یتلقى الرعایة الطبیة في العنایة المركزة بلغ 152 حالة لیصبح بذلك المجموع الكلي لجمیع الحالات التي ثبتت إصابتھا وما زالت تتلقى الرعایة الطبیة اللازمة 9270 حالة.

وحول مراكز الحجر الصحي المؤسسي فقد بلغ مجموع من أنھى فترة الحجر الصحي المؤسسي الإلزامي خلال ال24 ساعةالماضیة 139 شخصا بعد القیام بكل الإجراءات الوقائیة والتأكد من خلو جمیع العینات من الفیروس على أن یستكملوا مدة لا تقل عن 14 یوما في الحجر الصحي المنزلي الإلزامي اعتبارا من تاریخ مغادرة مركز الحجر المؤسسي.

وبین السند أن عدد المسحات التي تم القیام بھا خلال ال24 ساعة الماضیة بلغ 3351 مسحة مشیرا إلى أن مجموع الفحوصات بلغ 409335.

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