«الهلال الأحمر» يؤكد دعم جهود الدولة لمكافحة فيروس كورونا المستجد

06 يوليه 2020 || أكد رئیس مجلس ادارة جمعیة الھلال الأحمر الكویتي الدكتور ھلال السایر دعم الجمعیة لجھودالدولة الرسمیة والمدنیة لمكافحة وباء فیروس كورونا المستجد «كوفید 19».

جاء ذلك في تصریح للسایر لـ اليوم عقب تسلیم الوكیل المساعد لشؤون قطاع الرعایة الاجتماعیة في وزارةالشؤون الاجتماعیة مسلم السبیعي 45500 كمام تبرعا من برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشریة لمجمع دور الرعایةالاجتماعیة.

وأضاف أن الجمعیة تولي اھتماما كبیرا لنزلاء دور الرعایة من ذوي الاحتیاجات الخاصة والمسنین وكذلك توفیر كافة المستلزمات الصحیة للمحافظة على صحتھم.

وذكر أن مبادرات الجمعیة تعكس حرصھا على تعزیز مكانتھا كجزء لا یتجزأ من النسیج الاجتماعي الكویتي موضحا أن الجمعیة دعمت العدید من مؤسسات الدولة بالمستلزمات الصحیة من كمامات ومعقمات وقفازات.

وبین أن ھذا الظرف الطارئ یتطلب تضافر جھود المؤسسات الرسمیة والأھلیة والعمل معا على توفیر الاحتیاجات والمستلزمات.

ومن جانبه قال الوكیل المساعد لشؤون قطاع الرعایة الاجتماعیة في وزارة الشؤون الاجتماعیة مسلم السبیعي في تصریح مماثل ل إن الھلال الأحمرالكویتي یقوم بمجھودات كبیرة في مجال العمل الإنساني والإغاثي لیس فقط على المستوى المحلي أو الإقلیمي بل في أماكن كثیرة من دول العالم.

وأعرب السبیعي عن بالغ شكره وتقدیره للتبرع السخي من قبل الھلال الأحمر الكویتي وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشریة لمجمع دور الرعایة الاجتماعیة خدمة للنزلاء والموظفین.

ونوه بالدور الرئیسي للجمعیة في خدمة نزلاء دور الرعایة مؤكدا أھمیة التعاون لا سیما في الوضع الراھن لمكافحة فیروس كورونا المستجد.

واشار الى اتخاذ دور الرعایة الاجتماعیة كافة الاجراءات الوقائیة لتعزیز مكافحة ھذا الوباء في ھذه الدور حمایة للنزلاء والموظفین.

«إع»