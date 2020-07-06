«ذوي الاعاقة»: تمديد صلاحية شهادات الاعاقة المنتهية في 2020 سنة كاملة

06 يوليه 2020 || اعلنت الھیئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة عن تمدید جمیع شھادات الاعاقة المنتھیة في عام 2020 لمدة سنة كاملة تبدأ من تاریخ الانتھاء الفعلي لھا دعما للاشخاص ذوي الاعاقة بسبب جائحة كورونا المستجد .

وقالت الھیئة في بیان الیوم ان ھذا القرار لا یشمل بعض الاعاقات التطوریة بالاخص من یتوجب تحدید اعاقتھ وذلك لتوجیھه للمدارس المناسبة حیث یتم تمدیدھا لفترة اقل.

وافادت ان الھیئة اطلقت رابطا الكترونیا «aspx.

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www://http»لتمكین المكلفینبالرعایة من طلب ارسال شھادات المكلف بالرعایة وشھادات التخفیف عن العمل “إن وجدت” الممددة إلى جھات عملھم مباشرة من قبل الھیئة دون الحاجة لمراجعة صاحب العلاقة للھیئة.

وذكرت ان ھذه الخطوة تأتي ایمانا منھا بأھمیة تفعیل التكنولوجیا والربط مع الجھات وتفصیلا لتعمیم دیوان الخدمة المدنیة الذي نصعلى صلاحیة كل جھة حكومیة بإعفاء كل أو بعض الموظفین الذین تتوافر فیھم شروط تخفیض ساعات العمل بسبب رعایة معاق.

«إع»