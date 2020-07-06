وزير الخارجية يؤكد حرص الكويت على تنمية وتعزيز التعاون مع جمهورية الصين الشعبي

06 يوليه 2020 || أكد وزیر الخارجیة الشیخ الدكتور أحمد ناصر المحمد حرص دولة الكویت على تنمیة وتعزیز التعاون مع جمھوریة الصین الشعبیة مشیرا الى ان الصین تعتبر أحد أكبر الشركاء التجاریین لدولة الكویت.

جاء ذلك في كلمة لوزیر الخارجیة خلال ترؤسه وفد الكویت المشارك في أعمال الدورة التاسعة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي – الصیني الذي عقد الیوم الاثنین عبر تقنیة الاتصال المرئي.

وقالت وزارة الخارجیة في بیان اليوم ان الاجتماع ناقش الأفكار والرؤى حیال التطورات السیاسیة الأخیرة على الساحتین الإقلیمیة والدولیة والقضایا ذات الاھتمام المشترك لا سیما تلك المتعلقة بمواجھة تداعیات جائحة فیروس كورونا المستجد.

واوضحت ان وزیر الخارجیة الشیخ الدكتور احمد ناصر المحمد القى خلال الاجتماع كلمة أوضح فيها أن الكویت عملت بشكل فعال وإلى جانب المجتمع الدولي على دعم كافة الجھود الرامیة لمواجھة آثار فیروس كورونا المستجد وفي التخفیف من أعباء ھذه الجائحة على الدول الأخرى.

زقال إن صاحب السمو أمیر البلاد الشیخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بتقدیم مساھمة بقیمة 100 ملیون دولار أمریكي لمواجھة ھذه الجائحة والتقلیل من آثارھا خصص جزء منھا لدعم الدول العربیة في مواجھة ھذا الوباء اضافة إلى دعم منظمة الصحة العالمیة والمراكز البحثیة في مختلف أنحاء العالم للتسریع في اكتشاف لقاح لھذا الفیروس.

وأشاد وزير الخارجية بما حققه المنتدى على صعید النتائج الإیجابیة وانتظام انعقاده رغم كل الظروف المحیطة مؤكدا أنه أكبر برھان على الحرص على تعزیز العلاقات بجمھوریة الصین.

وأشار إلى أن التبادل التجاري بيت الجانبين تنامى بصورة مطردة حیث وصل إلى 266 ملیار دولار في عام 2019 وبزیادة تقدر ب9 بالمئة سنویا .

ولفت إلى ترحيب الكویت بدعوة المملكة العربیة السعودیة الشقیقة لاستضافة القمة العربیة الصینیة الأولى والتي من شأنھا الدفع بآفاق الشراكة الاستراتیجیة بین الجانبین وبما یخدم مصالحھما المشتركة.

وقال الوزير إن الكویت حریصة كل الحرص على تطویر علاقاتھا مع جمھوریة الصین الشعبیة سواء من خلال الأطر الجماعیة أو الثنائیة وھذا ما عكسته المشاركة التاریخیة لحضرة صاحب السمو أمیر البلاد الشیخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه مع الرئیس شین جین بینغ اللذین تفضلا بترأس وفدي بلدیھما خلال الجلسة الافتتاحیة لأعمال الدورة الثامنة لمنتدى التعاون العربي الصیني التي عقدت عام 2018 في بكین وكأول زعیمین یتشاركان في افتتاح أعمال إحدى دورات ھذا المنتدى وكذلك زیارة سمو الشیخ جابر المبارك رئیس مجلس الوزراء السابق خلال شھر یونیو من عام 2014.

وافاد ان جمھوریة الصین الشعبیة تعتبر أحد أكبر الشركاء التجاریین لدولة الكویت حیث بلغ حجم التبادل التجاري بین البلدین 7ر18 ملیار دولار أمریكي كما أن مبادرة الحزام والطریق تمثل فرصة واعدة لكلا الجانبین خاصة فیما یتعلق بترجمة رؤیة الكویت 2035 على أرض الواقع.

وأكد أن دولة الكویت تولي كل الحرص على استمرار وتنمیة ھذا التعاون من خلال الآلیات الاقتصادیة والتجاریة والفنیة المشتركة والاتفاقیات الثنائیة .

وذكرت وزارة الخارجیة في بیانھا انه صدر في نھایة الاجتماع إعلان رسمي تضمن كافة المواضیع والمجالات التي تمت مناقشتھا في أعمال الدورة وبیان مشترك للتضامن العربي – الصیني في مكافحة «كوفید 19»وبرنامجا تنفیذیا لأعمال المنتدى.

وضم وفد دولة الكویت الى الاجتماع مساعد وزیر الخارجیة لشؤون آسیا السفیر علي السعید ومساعد وزیر الخارجیة لشؤون الوطن العربي السفیر فھد العوضي ومساعد وزیر الخارجیة لشؤون مكتب وزیر الخارجیة السفیر صالح اللوغاني والمندوب الدائم لدولة الكویت لدى جامعة الدول العربیة أحمد البكروعدد من كبار المسؤولین في وزارة الخارجیة.