وزير الاعلام: نعمل جاهدين لتنشيط القطاع السياحي والتغلب على تداعيات جائحة «كوفيد 19»

06 يوليه 2020 ||أكد وزیر الاعلام ووزیر الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري حرص الكویت على النھوض من جدید بالقطاع السیاحي وتنشیطه والتغلب على تداعیات الازمة الحالیة التي اجتاحت العالم والقت بثقلھا على مختلف القطاعات لاسیما السیاحیة منھا جراء انتشار جائحة فیروس كورونا المستجد «كوفید 19».

واشاد الوزیر الجبري في كلمة القتھا نیابة عنه وكیلة وزارة الاعلام منیرة الھویدي خلال الاجتماع ال«46» عن بعد للجنة الاقلیمیة للدول الاعضاء بمنظمة السیاحة العالمیة بالجھود الكبیرة التي تقوم بھا الكویت منذ بدایة الأزمة للحد من تداعیات انتشار الفیروس.

واضاف “نحن ھنا بدولة الكویت نعمل جاھدین من أجل إعادة الحیاة وتنشیط القطاع السیاحي عن طریق الإسراع بالتجھیزات الخاصة بدءا من فتح المطارات والتي ستكون جاھزة إن شاء الله للراغبین في السفر وكذلك لاستقبال الضیوف من شتى أقطار العالم اعتبارا من یوم السبت الموافق في الاول من شھراغسطس القادم”.

واشار الى ان ذلك یتزامن مع العمل لتجھیز وفتح الحدود البریة والبحریة والتي سوف تكون مجتمعة حافزا لعودة السیاحة المتبادلة بین الدول والعمل كذلك على دعم كل ما له صلة بعودة السیاحة إلى ما كانت علیه قبل أزمة الجائحة.

وأكد”سنعمل بكامل طاقاتنا وبالإمكانیات المتاحة لدینا متضامنین معكم من أجل العودة التدریجیة لاستعادة الحیاة الطبیعیة للقطاع السیاحي إلى سابق عھده بعد الخسائر الفادحة جراء ھذه الأزمة”.

وافاد ان ذلك سیكون من خلال “تنویع الأسواق والمنتجات والاستثمار برأس المال البشري وتسریع نطاق تحقیق الأھداف المرجوة من أجل تنمیة مستدامة للسیاحة والتفاوض على توقیع اتفاقیات ومذكرات التفاھم لتسھیل المزید من التنفیذ المشترك في المجال السیاحي للوصول إلى اقتصاد قوي وسلیم للحركة السیاحیة بتضافر جھود القطاعین العام والخاص”.

وشدد على أھمیة تعاون الدول الأعضاء في المنظمة لتنسیق الجھود ورفع قیود السفر على عدة مراحل مع الأخذ بعین الاعتبار الاحتیاطات والاحترازات اللازمة للمساعدة في القضاء على الجائحة ومحو ما خلفته من آثار سلبیة وصولا إلى توفیر بیئة سفر آمنه وإعادة الثقة للسائحین والتعافي الشامل من أجل استدامة متمیزة وقویة لمستقبل مشرق للقطاع السیاحي.

وأعرب الوزیر الجبري عن الشكر الجزیل لوزیر السیاحة بالمملكة العربیة السعودیة الشقیقة أحمد الخطیب على استضافة الاجتماع وللقائمین على التنظیم والاعداد الممیز منوھا بأھمیة الوصول إلى حزمة من التوصیات والعمل على تفعیلھا لتحقیق الأھداف المنشودة.

«إع»