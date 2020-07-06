وزارة المالية تخاطب «القوى العاملة» بالموافقة على زيادة ميزانيتها لدعم العاملين بالخاص

06 يوليه 2020 || أعلنت وزارة المالیة مخاطبتھا الھیئة العامة للقوى العاملة بالموافقة على زیادة میزانیتھا

لدعم المواطنین العاملین في القطاع الخاص.

وأوضحت «المالیة» في بیان صحفي اليوم انھا ابلغت «القوى العاملة» بالموافقة على صرف المبالغ من میزانیتھا للسنة المالیة 2021/2020 بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 849 الصادر في الثاني من یولیو الجاري.

واشارت الى ان المخاطبة تضمنت الموافقة على زیادة المیزانیة بمبلغ 668ر451ر240 دینار لدعم العاملین في القطاع الخاص المسجلین على البابین الثالث والخامس.

وافادت ان الوزارة خاطبت الھیئة بھذا الشأن أمس الاحد وانھا بانتظار كتاب الھیئة لطلب تحویل المبلغ على حسابات المستحقین.

«إع»