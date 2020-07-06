رنا الفارس: بدء تكويت العقود في « الأشغال» و«الإسكان» والجهات التابعة لهما

06 يوليه 2020 || أعلنت وزیرة الأشغال العامة ووزیرة الدولة لشؤون الإسكان الدكتورة رنا الفارس بدء تكویت العقود في «الأشغال» و«الإسكان» والجھات التابعة لھما.

وقالت الوزیرة الفارس في بیان صحفي الیوم إن ھذه الخطوة الجدیدة نحو عملیة التكویت وإحلال الكوادر الوطنیة في العقود بالجھات التابعة لھا تأتي بعد إعلانھا سابقا بدء الإحلال وإنھاء خدمات الوافدین في الجھات التابعة لھا والذي تم بدء تنفیذه بالفعل.

وأضافت أنه “استكمالا لما بدأناه في خطة التكویت فقد تم تشكیل لجنة لإعداد برنامج لدعم العمالة الوطنیة على مستوى العقود والاتفاقیات الاستشاریة في وزارتي الأشغال والإسكان والجھات التابعة لھما.

وذكرت أن خطة التكویت تھدف إلى زیادة فرص العمل للكوادر الوطنیة التي أثبتت جدارتھا على جمیع الصعد كما تمثل ھذه المبادرة دعما جدیدا للكوادر الكویتیة عبر تقدیم فرص لھا على مستوى العقود والاتفاقیات في الجانب الاستشاري بالمؤسسة العامة للرعایة السكنیة ووزارة الأشغال العامة والھیئة العامة للطرق والنقل البري وبنك الائتمان.

«إع»