«الصحة»:601 إصابة جديدة ب«كوفيد 19» والإجمالي 51245 وتسجيل 4 وفيات

07 يوليه 2020 || أعلنت وزارة الصحة اليوم الثلاثاء تسجيل 601 إصابة جديدة بمرض كورونا المستجد «كوفيد 19» خلال ال24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 51245 حالة فيما تم تسجيل 4 حالات وفاة إثر اصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 377 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند لوكالة الأنباء الكويتية إن من بين الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطين لها.

وأوضح السند أن حالات الاصابة ال601 السابقة تضمنت 402 لمواطنين كويتيين بنسبة بلغت 89ر66 في المئة و199 لغير الكويتيين بنسبة 11ر33 في المئة.

وأضاف أن المصابين حسب المناطق الصحية كانوا بواقع «197 بمنطقة الاحمدي الصحية» و«134 بمنطقةالجهراء الصحية» و«125 بمنطقة الفروانية الصحية» و«86 بمنطقة حولي الصحية» و«59 بمنطقةالعاصمة الصحية».

وعن أعلى المناطق السكنية من حيث تسجيل حالات الإصابة بالفيروس ذكر أنها جاءت بواقع «33 في جابر العلي» و «26 في المنقف» و«24 في العيون» و«20 في سعد العبدالله» و«19 في الصباحية».

وعن آخر المستجدات في العناية المركزة لفت إلى أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة بلغ 159 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بمرض «كوفيد 19» وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 9353 حالة.

وحول مراكز الحجر الصحي المؤسسي فقد بلغ مجموع من أنهى فترة الحجر الصحي المؤسسي الإلزامي خلال ال24 ساعةالماضية 95 شخصا بعد القيام بكل الإجراءات الوقائية والتأكد من خلو جميع العينات من الفيروس على أن يستكملوا مدة لاتقل عن 14 يوما في الحجر الصحي المنزلي الإلزامي اعتبارا من تاريخ مغادرة مركز الحجر المؤسسي.

وبين السند أن عدد المسحات التي تم القيام بها خلال ال24 ساعة الماضية بلغ 4195 مسحة مشيرا إلى أن مجموع الفحوصات بلغ 413530 فحصا.

وجدد دعوة المواطنين والمقيمين إلى مداومة الأخذ بكل سبل الوقاية وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على تطبيق استراتيجيةالتباعد البدني موصيا بزيارة الحسابات الرسمية لوزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة للاطلاع على الإرشادات والتوصيات وكل ما من شأنه المساهمة في احتواء انتشار الفيروس.

وكانت وزارة الصحة الكويتية أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 514 إصابة خلال ال24 ساعة الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء من مرض «كوفيد 19» 41515 حالة.