ممثلو «كويتيون بلا رواتب» يطالبون بإنشاء صندوق خاص لتعويضهم عن الأضرار التي لحقت بهم خلال أزمة كورونا

07 يوليه 2020 || طالبت حملة كويتيون بلا رواتب خلال الاجتماع الذي عقدته اليوم لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية بمجلس الأمة بمشاركة ممثلين عنها ، بالإسراع في إنشاء صندوق خاص بالمواطنين المتضررين الذين تعطلت دوائرهم الحكومية وأصبحوا منذ وقوع جائحة كورونا بلا رواتب.

وقال رئيس الحملة علي العتيبي عقب الاجتماع إن ممثلي الحملة شخصوا القضية امام اللجنة وقدموا مقترحات تتعلق بمعالجة الآثار السلبية التي وقعت على المتضررين. وأضاف العتيبي، إن الحملة كلها ثقة بأعضاء اللجنة الصحية في إيجاد حل يشمل المتضررين كافة ممن تضرروا بسبب تعطيل الدوائر الحكومية.

من جانبه قال نائب رئيس الحملة خالد المطيري إن أعضاء الحملة في تزايد دائما ، موضحا أن تعريف المتضرر في تلك الحملة هو كل شخص تضرر بسبب تعطيل الدوائر الحكومية وتوقف الإجراءات والمعاملات كإجراءات التعيين والاستقالة والتأمين ضد البطالة والمساعدات الأسرية وغيرها.