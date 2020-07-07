«ذوي الإعاقة»: تمديد صلاحية شهادات الإعاقة المنتهية في 2020 سنة كاملة

06 يوليه 2020 || أعلنت الھیئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة عن تمدید جمیع شھادات الإعاقة المنتھیة في عام 2020 لمدة سنة كاملة تبدأ من تاریخ الانتھاء الفعلي لھا دعمًا للأشخاص ذوي الإعاقة بسبب جائحة كورونا المستجد .

وقالت الھیئة في بیان الیوم إن ھذا القرار لا یشمل بعض الإعاقات التطوریة بالأخص من یتوجب تحدید إعاقته وذلك لتوجیھه للمدارس المناسبة حیث یتم تمدیدھا لفترة أقل.

وأفادت أن الھیئة أطلقت رابطًا إلكترونیًّا «aspx.

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www://http» لتمكین المكلفین بالرعایة من طلب إرسال شھادات المكلف بالرعایة وشھادات التخفیف عن العمل “إن وجدت” الممددة إلى جھات عملھم مباشرة من قبل الھیئة دون الحاجة لمراجعة صاحب العلاقة للھیئة.

وذكرت أن ھذه الخطوة تأتي إیمانًا منھا بأھمیة تفعیل التكنولوجیا والربط بالجھات وتفصیلًا لتعمیم دیوان الخدمة المدنیة الذي نص على صلاحیة كل جھة حكومیة بإعفاء كل أو بعض الموظفین الذین تتوافر فیھم شروط تخفیض ساعات العمل بسبب رعایة معاق.

«إع»