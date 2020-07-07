وزير الإعلام: نعمل جاهدين لتنشيط القطاع السياحي والتغلب على تداعيات جائحة «كوفيد – 19»

06 يوليه 2020 || أكد وزیر الإعلام ووزیر الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري حرص الكویت على النھوض من جدید بالقطاع السیاحي وتنشیطه والتغلب على تداعیات الأزمة الحالیة التي اجتاحت العالم وألقت بثقلھا على مختلف القطاعات لا سیما السیاحیة منھا جراء انتشار جائحة فیروس كورونا المستجد «كوفید – 19».

وأشاد الوزیر الجبري في كلمة ألقتھا نیابة عنه وكیلة وزارة الإعلام منیرة الھویدي خلال الاجتماع السادس والأربعين عن بعد للجنة الإقلیمیة للدول الأعضاء بمنظمة السیاحة العالمیة بالجھود الكبیرة التي تقوم بھا الكویت منذ بدایة الأزمة للحد من تداعیات انتشار الفیروس.

وأضاف “نحن ھنا بدولة الكویت نعمل جاھدین من أجل إعادة الحیاة وتنشیط القطاع السیاحي عن طریق الإسراع بالتجھیزات الخاصة بدءًا من فتح المطارات والتي ستكون جاھزة إن شاء الله للراغبین في السفر وكذلك لاستقبال الضیوف من شتى أقطار العالم اعتبارًا من یوم السبت الموافق في الأول من شھر أغسطس القادم”.

وأشار إلى أن ذلك یتزامن مع العمل لتجھیز وفتح الحدود البریة والبحریة والتي سوف تكون مجتمعة حافزًا لعودة السیاحة المتبادلة بین الدول والعمل كذلك على دعم كل ما له صلة بعودة السیاحة إلى ما كانت علیه قبل أزمة الجائحة.

وأكد “سنعمل بكامل طاقاتنا وبالإمكانیات المتاحة لدینا متضامنین معكم من أجل العودة التدریجیة لاستعادة الحیاة الطبیعیة للقطاع السیاحي إلى سابق عھده بعد الخسائر الفادحة جراء ھذه الأزمة”.

وأفاد أن ذلك سیكون من خلال “تنویع الأسواق والمنتجات والاستثمار برأس المال البشري وتسریع نطاق تحقیق الأھداف المرجوة من أجل تنمیة مستدامة للسیاحة والتفاوض على توقیع اتفاقیات ومذكرات التفاھم لتسھیل المزید من التنفیذ المشترك في المجال السیاحي للوصول إلى اقتصاد قوي وسلیم للحركة السیاحیة بتضافر جھود القطاعین العام والخاص”.

وشدد على أھمیة تعاون الدول الأعضاء في المنظمة لتنسیق الجھود ورفع قیود السفر على عدة مراحل مع الأخذ بعین الاعتبار الاحتیاطات والاحترازات اللازمة للمساعدة في القضاء على الجائحة ومحو ما خلفته من آثار سلبیة وصولًا إلى توفیر بیئة سفر آمنة وإعادة الثقة للسائحین والتعافي الشامل من أجل استدامة متمیزة وقویة لمستقبل مشرق للقطاع السیاحي.

وأعرب الوزیر الجبري عن الشكر الجزیل لوزیر السیاحة بالمملكة العربیة السعودیة الشقیقة أحمد الخطیب على استضافة الاجتماع وللقائمین على التنظیم والإعداد الممیز منوھًا بأھمیة الوصول إلى حزمة من التوصیات والعمل على تفعیلھا لتحقیق الأھداف المنشودة.

«إع»