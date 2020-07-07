«تحسين بيئة الأعمال»: وزارة الصحة ستعيد النظر في استمرار غلق بعض أنشطة المشروعات الصغيرة والمتوسطة

07 يوليه 2020 || واصلت لجنة تحسين بيئة الاعمال في اجتماعها اليوم مناقشة خطط الحزمة الاقتصادية فيما يتعلق بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وقال الفضاله في تصريح بمجلس الامه عقب الاجتماع ان اللجنة استكملت في اجتماعها السادس اليوم النظر في المرئيات الاقتصاديهوالخطط التي يجب ان توضع والخطوات التي يجب ان تتخذ في الحزمه والقرارات الاقتصادية بشان المشاريع الصغيره والمتوسطة.

وأوضح ان اجتماع اليوم كان موسعا وكان الجزء الاول منه بحضور وزير الصحة د.

باسل الصباح الذي نقلنا له هموم كثير من اصحابالمشاريع الصغيره والمتوسطة وطالبنا بسرعه فتح بعض الانشطة التي مازالت مغلقة بحسب المراحل التي تم الحديث عنها.

واضاف “نقلنا لوزير الصحة استعدادات اصحاب المشاريع الصغيره والمتوسطة لوضع بعض الاشتراطات الصحية والالتزام بها حتى لوكانت اشتراطات مشددة من قبل وزارة الصحة على ان يعودوا لمزاولة انشطتهم “.

وكشف الفضالة عن وعود من وزير الصحة بإعادة النظر في مسألة استمرار الاغلاق وتقليص مدتها الى اقصر وقت مقابل بعضالاشتراطات الصحية لفتح هذه الانشطة منها النوادي الصحية كما وعدنا ايضا بالنظر بباقي الانشطة وفقا لاشتراطات صحية حازمهوعواقب لمن لا يلتزم بهذه الاشتراطات.

وعن الجانب الاخر من الاجتماع قال الفضاله انه كان بحضور عدد من وزراء اللجنة الاقتصادية منهم وزير التجاره ووزيره الشؤون ووزيرالماليه حيث تم التطرق لعدد من مطالب اللجنة ولمطالب بعض اصحاب الجمعيات المعنية واصحاب المشاريع الصغيره والمتوسطة الذين كانوضيوف في اللجنة ونقلنا ايضا بعض الشكاوى والهموم وسرعه الخطوات التي يجب ان تتخذ من قبل اللجنة الاقتصادية لحل هذه الامور “.

وبين الفضاله ان من بين هذه المطالبات هي مطالبات لاصحاب الاختصاص من جمعيات النفع العام حيث اننا اخذنا وعد خلال اسبوعين اواقل في ان تصلنا الردود او حلول من اجل حل الاشكاليات الموجوده مؤكدا ان اللجنة ستستأنف اجتماعاتها في الاسابيع القادمه لوضعتصورات واتخاذ اجراءات بشكل سريع لانقاذ القطاع الخاص في شان المشاريع الصغيره والمتوسطة.