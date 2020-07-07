بلدية الكويت: إصدار تراخيص البناء في «المطلاع» بعد إنجاز البنية التحتية

07 يوليه 2020 || أعلن المدير العام لبلدية الكويت أحمد المنفوحي اليوم الثلاثاء استعداد البلدية للبدء في إصدار التراخيص الهندسية الخاصة بالقسائم السكنية في مشروع مدينة المطلاع السكنية بعد الانتهاء من إنجاز خدمات البنية التحتية واستكمال جميع الخدمات.

وأوضح المنفوحي في بيان صحفي أن البلدية وافقت على إصدار التراخيص الهندسية للبناء شريطة الانتهاء من استكمال جميع خدمات البنية التحتية التي تتضمن التغذية بالمياه العذبة والصرف الصحي الدائمين.

وقال إن الموافقة ستكون مشروطة بالانتهاء ومن ربط المشروع على بحيرات الأمطار للحماية من السيول فضلًا عن استكمال الأخذ بالملاحظات المقدمة من إدارة المساحة في البلدية.

وأكد أن البلدية حريصة على إزالة جميع المعوقات أمام المشروع وملتزمة بقرارات وتوجيهات مجلس الوزراء في هذا الصدد لا سيما أن القضية الإسكانية تعتبر من القضايا الهامة.