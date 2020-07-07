الغانم يتلقى برقية شكر من سمو رئيس مجلس الوزراء

07 يوليه 2020 || تلقى رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم برقية من سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح اعرب فيها عن خالص شكره وتقديره للرئيس الغانم على رسالته التي تضمنت الإشادة بالجهود التي بذلتها القطاعات الحكومية المختلفة في السيطرة على الحريق الذي وقع في إحدى الشركات غرب ميناء عبدالله مؤخرا .

وقال الخالد في برقيته ” يطيب لنا بهذه المناسبة أن نشيد بروح التعاون والتنسيق والعمل بإخلاص وتفان من أبناء الكويت الأوفياء، والجهود الكبيرة التي بذلت في مكافحة الحريق والسيطرة عليه وتأمين سلامة الجميع”.

ودعا الخالد الله تعالى أن يحفظ البلاد من كل سوء ومكروه، وأن يوفق الجميع كل في موقعه من أجل خدمة الوطن العزيز وتحقيق ما يتطلع إليه أبناؤه من رقي ورخاء.

واضاف الخالد “خالص تحياتنا وتمنياتنا لكم بدوام نعمة الصحة والعافية، ولكويتنا الغالية دوام الأمن والأمان والتقدم والازدهار في ظل الرعاية الكريمة والقيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى وسمو ولي العهد الأمين حفظهم الله ورعاهم”.

وكان الغانم قد بعث في وقت سابق ببرقية الى مدير عام الادارة العامة للاطفاء الفريق خالد المكراد اعرب فيها عن شكره وثنائه للجهود الكبيرة التي بذلها منتسبي الادارة العامة للاطفاء في عملية مكافحة الحريق الذي اندلع في إحدى الشركات الواقعة في غرب «ميناء عبدالله» وما ابرزوه من تعاون مع الجهات الاخرى المشاركة في العملية.