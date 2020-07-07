«التعليم العالي» تعقد اجتماعا طارئا بعد غد لمناقشة تحويل الدراسة «أونلاين» بدول الابتعاث

07 يوليه 2020 || أعلنت وزارة التعليم العالي عقدها بعد غد الخميس اجتماعا طارئا للجنة المعادلات وذلك لمناقشة تحويل الدراسة إلى التعليم الإلكتروني «أونلاين» في مختلف دول الابتعاث.

وقالت الناطق الرسمي باسم الوزارة وكيلة البعثات والمعادلات والعلاقات الثقافية فاطمة السنان لوكالة الأنباء الكويتية اليوم الثلاثاء إن الاجتماع جاء بناء على قرارات إدارة الهجرة الأمريكية الصادرة أمس وضرورة تحويل الدراسة «أونلاين» في مختلف دول الابتعاث.

وكشفت السنان عن امكانية استثناء الدراسة في خريف العام الحالي من عدد الوحدات المسموح بها للدراسة بنظام التعليم الإلكتروني لدى الوزارة وهي أربع مواد دراسية بما يعادل 12 وحدة دراسية إضافة إلى ما تم استثناءه للفصل الصيفي سابقا.

وأوضحت أنه يجري التنسيق للاجتماع مع المختصين بالسفارة الأمريكية في دولة الكويت لمناقشة قرار إدارة الهجرة الأمريكية ومتابعة ما سيتم بشأن أوضاع أبنائنا الطلبة الدارسين في الولايات المتحدة الأمريكية.