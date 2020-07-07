وزير الداخلية يدعو الضباط الخريجين إلى التحلي بالالتزام والانضباط وتحمل المسؤولية

07 يوليه 2020 || دعا نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح الضباط الخريجين إلى التحلي بالالتزام والانضباط وتحمل المسؤولية والانخراط مع زملائهم في العمل الأمني ليصبحوا مثالا يحتذى به داخل المؤسسة الأمنية.

جاء ذلك في بيان صحفي صادر عن الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية اليوم الثلاثاء خلال استقبال الصالح في مكتبه بمقر الوزارة ضابطين برتبة ملازم خريجين من جامعة «نورثن اريزونا» الأمريكية تخصص هندسة كهربائية لأداء القسم أمامه حيث هنأهما بهذه المناسبة.

وذكر البيان أن القرارات الوزارية رقم «463 – 457» لسنة 2020 الخاصة بالتعيين والقسم تلاها آمر كتيبة شؤون الطلبة في كلية الشرطة العقيد فيصل حجي وآمر ركن متابعة الطلبة المبتعثين في كلية الشرطة المقدم حسن بوعباس.

وحضر مراسم أداء القسم وكيل وزارة الداخلية الفريق عصام النهام ومدير عام أكاديمية «سعد العبدالله» للعلوم الأمنية اللواء ناصر بورسلي ومساعده العميد علي الوهيب.