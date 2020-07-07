محمد الحويلة نقلا عن وزيرة الأشغال: تنفيذ ممارسة المياه الراكدة في مدينة «صباح الأحمد» بأسرع وقت

قال النائب الدكتور محمد الحويلة، اليوم الثلاثاء، «التقيت بوزيرة الأشغال والإسكان الدكتورة رنا الفارس، وأبلغتني أنه جارٍ طرح ثلاث مناقصات خاصة بالحدائق في مدينة مدينة صباح الأحمد‬، وكذلك سيتم تسريع وتيرة العمل على تبليط القطاعات E-D-B».

وأضاف الحويلة «أبلغتني أيضا أنه تم الانتهاء من جميع إجراءات محطات المعالجة الثلاثين وجارٍ توريدها تمهيدًا للتنفيذ، كما تواصلت الوزيرة مع رئيس ديوان المحاسبة بشأن ممارسة المياه الراكدة لاعتماد الشركة الفائزة لتنفيذها بأسرع وقت، وتم إخطارهم بتأخر المحور الخدمي وطرحه سيكون تباعًا إن شاء الله».