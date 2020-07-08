الحويلة يطالب بإنصاف ذوي الاحتياجات الخاصة وتسهيل مهامهم وتنفيذ مطالبهم

08 يوليه 2020 || دعا النائب د.

محمد الحويلة وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية بالتدخل وتوجيه تعليمات لإدارة الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة للتعاون مع ممثلي جمعيات النفع العام والأندية العاملة في مجال الإعاقة ومجلس الإدارة المنتخب منهم لتسهيل أمورهم وتنفيذ مطالبهم وعدم تهميش دورهم الهام لخدمه هذه الفئة العزيزة علينا.

وأكد الحويلة أن ذوي الاحتياجات الخاصة هم جزء لا يتجزأ من المجتمع وأننا لن نقبل بأي تقصير في تقديم الخدمات المستحقة لهم وتوفير احتياجاتهم ومتطلباتهم وعلى الهيئة التعاون وتطبيق وتفعيل مواد القانون رقم ٨ لسنة ٢٠١٠م وتطبيق التشريعات والقوانين الصادرة بشأنهم وتطبيق مبدأ الشفافية لأعمال الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة.

واختتم الحويلة مؤكدًا أننا سنكون دائمًا داعمين لحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة وتبني قضاياهم ومساعدتهم وتذليل الصعوبات التي تواجههم في كل مراحل حياتهم بما يسهل الحياة أمامهم ولن نقبل أن يتعرضوا لأي ظلم.

طالب النائب د.

محمد الحويلة وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل إلى توجيه تعليمات لإدارة الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة للتعاون مع ممثلي جمعيات النفع العام والأندية العاملة في مجال الإعاقة ومجلس الإدارة المنتخب منهم لتسهيل أمورهم وتنفيذ مطالبهم وعدم تهميش دورهم الهام لخدمة هذه الفئة العزيزة علينا.

وقال الحويلة في تصريح صحفي إن ذوي الاحتياجات الخاصة هم جزء لا يتجزأ من المجتمع وأننا لن نقبل بأي تقصير في تقديم الخدمات المستحقة لهم وتوفير احتياجاتهم ومتطلباتهم.

وطالب الهيئة التعاون وتطبيق وتفعيل مواد القانون رقم ٨ لسنة ٢٠١٠م وتطبيق التشريعات والقوانين الصادرة بشأنهم وتطبيق مبدأ الشفافية لأعمال الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة.

وأكد الحويلة دعمه لحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة وتبني قضاياهم ومساعدتهم وتذليل الصعوبات التي تواجههم في كل مراحل حياتهم بما يسهل الحياة أمامهم ولن نقبل أن يتعرضوا لأي ظلم.