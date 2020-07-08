أسامة الشاهين يشارك في اجتماع رابطة «برلمانيون لأجل القدس» عبر تقنية «التواصل عن بعد»

شارك عضو اللجنة التنفيذية لرابطة “برلمانيون لأجل القدس” النائب أسامة الشاهين في اجتماع الرابطة الإقليمية بدول المشرق العربي ودول الخليج العربي التابعة للرابطة.

وتناول الاجتماع الذي عقد اليوم الأربعاء بواسطة تقنية “التواصل عن بعد” بحث تداعيات توجه الكيان الصهيوني لضم غور الأردن وأجزاء من الضفة الغربية للكيان المحتل.

وأحاط الشاهين الاجتماع بجهود مجلس الأمة في دعم القضية الفلسطينية والبيان الذي أصدره المجلس الأحد الماضي.

يذكر أن النائب الشاهين نال عضوية الهيئة التنفيذية لرابطة “برلمانيون لأجل القدس” في اجتماعها السابق.

وكان مجلس الأمة أصدر بيانا استنكر من خلاله قرارات ومشاريع خطة «الضم» الصهيونية الأحادية لأجزاء واسعة وحيوية من الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية، وما تؤدي له هذه الخطة من إنهاء خطط السلام والتسوية، وتمزيق للاقتصاد والمجتمع الفلسطيني، الذي يعاني من ويلات الاحتلال الجائر وجدار الفصل العنصري.

ودعا مجلس الأمة برلمانات دول العالم الحرة، لتبني مواقف حازمة ضد الخطوة الصهيونية الأحادية المخالفة للقرارات والاتفاقيات الدولية، والتي تمثل مسمارًا جديدًا في نعش عملية السلام، وحق الفلسطينيين العادل بتقرير المصير وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وطالب مجلس الأمة الحكومات العربية والإسلامية وحكومات العالم الحرة، لاتخاذ إجراءات عقابية لكيان الاحتلال، وتنفيذ خطوات تضامنية فاعلة، تدعم صمود الشعب الفلسطيني ونضاله، وتخفف المعاناة الإنسانية – الاقتصادية والاجتماعية – الواقعة عليهم بسبب الاحتلال وجرائمه المستمرة.