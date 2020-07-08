«الصحية »: منصة إلكترونية لتسجيل «كويتيون بلا رواتب » .. وصندوق مالي لتعويضهم

08 يوليه 2020 || ناقشت لجنة الشؤون الصحية خلال اجتماعها اليوم تكليف مجلس الأمة للجنة بمتابعة الإجراءات الحكومية لمعالجة قضية «كويتيون بلا رواتب» وذلك بحضور وزيرة الشؤون الاجتماعية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل وممثلين عن عدد من الجهات المعنية، بالإضافة إلى رئيس حملة «كويتيون بلا رواتب».

وقال مقرر اللجنة النائب سعدون حماد في تصريح صحفي بمجلس الأمة إن الحكومة ممثلة بوزارة الشؤون اقترحت خلال الاجتماع إنشاء منصة إلكترونية خلال ثلاثة أيام لتسجيل جميع المواطنين المتضررين من أزمة «كورونا»، على أن تقدم الحلول لهؤلاء المواطنين خلال اسبوع واحد من تسجيلهم في المنصة.

وبين أن الوزيرة أكدت للجنة أن المعالجة الحكومية للمواطنين المتضررين المسجلين في المنصة ستكون من تاريخ قرار التعيين أو قرار وزارة الشؤون بصرف المساعدة ولن تشمل الفترة الماضية منذ وقف العمل بالجهات الحكومية بتاريخ ١٢ مارس الماضي.

وأكد أن اللجنة اقترحت إنشاء صندوق مالي لمواجهة الظروف الاستثنائية التي ترتبت على أزمة كورونا وصرف رواتب استثنائية عن فترة توقف العمل بالجهات الحكومية منذ تاريخ ١٢ مارس الماضي ولغاية تاريخ ٢٩ يونيو الماضي وهو موعد استئناف العمل في الجهات الحكومية.

وأوضح أن اللجنة من أجل إنصاف المواطنين اقترحت ان يتم تعيين المواطنين وصرف المساعدات لهم عن طريق المنصة الالكترونية، وكذلك أن يتم تعويضهم عن فترة توقف العمل بالجهات الحكومية.

وبين أن اللجنة ستعد تقريرها بهذا الخصوص وتحيله إلى مجلس الأمة.