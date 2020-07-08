الغانم : ستوجه دعوة لعقد جلسة غير عادية الثلاثاء المقبل

08 يوليه 2020 || قال رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم إنه سيتم توجيه دعوة لعقد جلسة غير عادية يوم الثلاثاء المقبل، لافتا الى أن استجواب وزير المالية سيكون مدرجا على جدول أعمال الجلسة.

وأضاف الغانم في تصريح صحفي عقب اجتماع مكتب المجلس” بالنسبة لموضوع الجلسات، فبعد التشاور مع الأخت والأخوة في مكتب المجلس والأخوة النواب وأيضاً سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح فستوجه دعوة لعقد جلسة غير عادية يوم الثلاثاء الأسبوع القادم”.

وذكر الغانم ان الاستجواب سيكون مدرجاً على جدول أعمال أول جلسة قادمة وبالتالي سيكون مدرجاً على جدول أعمال جلسة يوم الثلاثاء القادم.

يذكر أن النائب رياض العدساني تقدم في 30 يونيو الماضي باستجواب إلى وزير المالية براك الشيتان مكون من 3 محاور.