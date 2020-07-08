رئيس حملة كويتيون بلا رواتب: عرضنا مطالبنا على «اللجنة الصحية».. ونأمل في حل القضية في اسرع وقت

08 يوليه 2020 || أعرب رئيس رئيس حملة كويتيون بلا رواتب علي العتيبي عن أمله في ان تتوصل جهودالحكومة ولجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية الى حلول سريعة لمعالجة اوضاع المتضررين من هذه القضية.

وقال العتيبي في تصريح بمجلس الامة انه تم الاجتماع في لجنة الشؤون الصحية بحضور وزيرة الشؤون وبعض قياديي الوزراة وممثلي جهات أخرى مثل القوى العاملة وديوان الخدمة المدنية لمناقشة عدة نقاط في قضية كويتيون بلا رواتب واعلنت الوزيرة خلال الاجتماع عن اطلاق منصة الكترونية لتسجيل جميع المتضررين.

وأضاف ان الحملة طالبت بان يتم معالجة الاثار السلبية التي ترتبت على الالتزامات المالية التي تراكمت على المواطنين المتضررين من شهر مارس الماضي حتى نهاية شهر يونيو، آملًا ان يتم معالجة القضية في اسرع وقت.