الدلال يقترح نقل السفارات والبعثات الدبلوماسية إلى منطقة مخصصة خارج المناطق السكنية للمواطنين

09 يوليه 2020 || أعلن النائب محمد الدلال عن تقدمه باقتراح برغبة لنقل السفارات والبعثات الدبلوماسية إلى منطقة مخصصة خارج المناطق السكنية للمواطنين، وتطوير خدمات تلك السفارات والبعثات للحد من ازدحام المراجعين.

ونص الاقتراح على ما يلي: قال الله تعالى في كتابه الكريم ” وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ ” وأورد دستور دولة الكويت في المادة «29» منه ” الناس سواسية في الكرامة الإنسانية وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين “.

ولوحظ العديد من المواطنين والمقيمين الصعوبات العملية والإدارية والمكاينة من أنجاز معاملاتهم حين تعاملهم أو تواصلهم أو زيارتهم أو ذهابهم للسفارات الأجنبية والبعثات الدبلوماسية الأجنبية التي تمثل أعداد كبيرة من العاملين والوافدين والمقيمين في دولة الكويت ، والصعوبات تكمن في ازدحام المراجعين وعدم وجود أماكن للانتظار والاستراحة في ظل الأجواء الحارة في البلاد .

كما أن هناك إشكاليات تتعلق بعدم توفر مواقف للسيارات والتسبب في مشاكل مع الجيران القريبين من مقار البعثات والسفارات الدبلوماسية ، ناهيك عن تفاوت اَليات تواصل السفارات والبعثات الدبلوماسية الأجنبية مع مواطنيهم أو المواطنين الكويتيين ، ونظراً لأهمية هذا الموضوع وحرصاً علي تسهيل التواصل مع السفارات والبعثات الدبلوماسية .

لذا فأنني أتقدم با¬لاقتراح برغبة التالي : 1.

التأكيد على أهمية نقل السفارات والبعثات الدبلوماسية إلى منطقة مخصصة فقط للبعثات الدبلوماسية خارج المناطق السكنية للمواطنين على أن توفر أراضي مناسبة ومواقف سيارات للسفارات والبعثات الدبلوماسية.

2.

قيام وزارة الخارجية بالتنسيق مع السفارات الأجنبية والبعثات الدبلوماسية في دولة الكويت لتطوير خدمات تلك السفارات والبعثات «إخراج أو تجديد جواز سفر – إخراج فيزا – إجراءات الإقامة .

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إلخ » وبالأخص تلك المتعلقة بالعمالة المنزلية وذلك عن طريق تقديم خدماتها بواسطة برامج التواصل الالكتروني للمواطنين والوافدين والمقيمين في الكويت وتحديد مواعيد الزيارة للسفارات والبعثات الدبلوماسية.

3.

قيام وزارة الخارجية بالتنسيق مع السفارات الأجنبية والبعثات الدبلوماسية بإقامة مواقع للانتظار مكيفة ومريحة لمن يرتاد مقار السفارات والبعثات الدبلوماسية من المواطنين والمقيمين.

«إع»