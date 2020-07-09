النائب الدلال: نقل السفارات والبعثات الدبلوماسية خارج المناطق السكنية

تقدم النائب محمد الدلال باقتراح برغبة لنقل السفارات والبعثات الدبلوماسية إلى منطقة مخصصة فقط للبعثات الديبلوماسية خارج المناطق السكنية للمواطنين على أن توفر أراضي مناسبة ومواقف سيارات للسفارات والبعثات الديبلوماسية.

وطالب الدلال في اقتراحه بقيام وزارة الخارجية بالتنسيق مع السفارات الأجنبية والبعثات الديبلوماسية في دولة الكويت لتطوير خدمات تلك السفارات والبعثات «إخراج أو تجديد جواز سفر – إخراج فيزا – إجراءات الإقامة .. إلخ» وبالأخص تلك المتعلقة بالعمالة المنزلية وذلك عن طريق تقديم خدماتها بواسطة برامج التواصل الالكتروني للمواطنين والوافدين والمقيمين في الكويت وتحديد مواعيد الزيارة للسفارات والبعثات الديبلوماسية.

وكذلك قيام وزارة الخارجية بالتنسيق مع السفارات الأجنبية والبعثات الديبلوماسية بإقامة مواقع للانتظار مكيفة ومريحة لمن يرتاد مقار السفارات والبعثات الديبلوماسية من المواطنين والمقيمين.