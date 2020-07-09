الخضير: وزيرة الشؤون تلتقي ممثلي ذوي الاحتياجات الخاصة الخميس لبحث مشكلاتهم والعمل على حلها

09 يوليه 2020 || قال النائب د.

حمود الخضير إنه تواصل مع وزيرة الشؤون وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل لحثها على حل الإشكال الواقع بين إدارة هيئة ذوي الإعاقة من جهة والجمعيات والأندية والجهات التي تعنى بذوي الاحتياجات الخاصة من جهة أخرى .

وأضاف الخضير في تصريح صحفي أن الوزيرة العقيل أبلغته أنها ستلتقي ممثلي هذه الجهات الخميس المقبل من أجل الاستماع إلى كل ما يريدونه والعمل على تذليل أي مشاكل أو سوء تفاهم بينهم وبين الهيئة، معربة عن تقديرها للملاحظات التي يثيرها أعضاء مجلس الأمة، وحرصها على متابعتها.

وأوضح الخضير أن الوزيرة وعدته بتقديم كل ما تحتاج إليه هذه الفئة العزيزة من رعاية، مشيرًا إلى استعداده لنقل أي ملاحظات أو شكاوى من الإخوة المعاقين إلى الحكومة.

وأكد أنه سيتابع هذا اللقاء آملًا أن يتوصل فيه الجميع إلى الحلول المطلوبة وأن تستمع إدارة هيئة ذوي الإعاقة لمطالب هذه الفئة فهم أولى من غيرهم بنقل معاناتهم ومشاكلهم.