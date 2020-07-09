خليل أبل يشارك في اجتماع الجمعية البرلمانية الآسيوية عبر “الاتصال المرئي”

09 يوليه 2020 || شارك عضو الشعبة البرلمانية النائب د.

خليل عبد الله أبل اليوم الخميس في الاجتماع المرئي الأول للجمعية البرلمانية الآسيوية، الذي عقد بمشاركة 20 برلمانا عضوا من مختلف الدول الآسيوية وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي .

وقال أبل في تصريح صحفي بمجلس الأمة إن هذا الاجتماع عقد بناء على مبادرة من مجلس الأمة الكويتي بضرورة تقديم اقتراحات بشأن جائحة كورونا وأهم الإجراءات المتخذة في الدول الأعضاء وتبادل الخبرات في القارة الآسيوية، لا سيما الآثار السلبية المترتبة على الاقتصاد والصحة والتعليم في الدول الآسيوية وطرق تجاوزها.

ولفت إلى أن هذا الاجتماع تم برئاسة البرلمان التركي وسيختتم بإصدار مشاريع قرارات خاصة بجائحة كورونا ومشروع قرار خاص بمنح الصبغة القانونية للاجتماعات الافتراضية في النظام الاساسي لجمعية البرلمانات الاسيوية، موضحاً انه لا يوجد اي شيء ينص على هذه اللقاءات والاجتماعات الافتراضية.



وأعلن أبل عن تقديم مشروع قانون خاص بجائحة كورونا وانعكاساتها على كافة القطاعات في الدول الآسيوية، مؤكداً أن هذا المقترح يعد أول مشروع قرار خلال الأزمة الحالية وسوف يعمل به ويطبق في أكثر من 42 دولة آسيوية في حال الموافقة عليه.

وشدد على ضرورة ان يكون هناك تعاونا واضحا بين برلمانات الدول الاسيوية لمواجهة أزمة كورونا ، مؤكدا اهمية تقوية العلاقات بين البرلمانات الاسيوية من اجل تبادل الخبرات في مواجهة هذه الازمة ووضع آليات واضحة ومناسبة لدور البرلمانيين في دفع حكوماتها للتعاون الاسيوي.

وأشار إلى ان جميع الدول اصابها نوع من الهلع والذعر من هذه الازمة، كما أن هناك دول انهارت ولذلك يفترض ان تكون هناك اليات وطرق للتواصل وتبادل الخبرات كنوع من التكامل فيما بين القارة الاسيوية.

وأكد ان ما حدث في اوروبا من جهة وامريكا الشمالية من جهة أخرى مثال على هذا التعاون، مضيفاً أن دول اسيا قادرة على هذا التعاون وتبادل الموارد والخبرات في التعامل مع ازمه كورونا.

واكد أبل ان العالم قبل جائحة كورونا اختلف عن العالم ما بعد الأزمة ولذلك من المفترض ان نكون مستعدين وجاهزين لما بعد تلك الأزمة.

وأشار الي ان آليات التعاون والمشاركة يجب ان تكون واضحة، وأنه يتعين على البرلمانيين السعي إلى ذلك من اجل شعوبها، مؤكدا ان هذه الاجتماعات ستستمر وسنقوم بواجبنا في تمثيل البرلمان الكويتي تمثيل يليق باسم دولة الكويت ومكانة مجلس الامه الكويتي في جمعية البرلمانات الاسيوية.

وأعرب أبل عن شكره لرئاسة جمعية البرلمانات الاسيوية وسكرتارية الجمعية والبرلمان التركي علي عقد هذا الاجتماع وكذلك موظفي الشعبة البرلمانية عبدالعزيز النصرالله وسعود الرقم علي ترتيبهم اجراءات هذه المشاركة عبر وسائل الاتصال المرئي.