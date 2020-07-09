الحويلة يقترح التوسع في دول الابتعاث وزيادة عدد الجامعات المعتمدة ذات التصنيف الأكاديمي المرتفع

09 يوليه 2020 || أعلن النائب د.

محمد الحويلة إنه تقدم باقتراح برغبة بالتوسع في دول الابتعاث وزيادة عدد الجامعات المعتمدة ذات التصنيف الأكاديمي المرتفع حتى لا يتأثر اعداد الطلبة المبتعثين ولا تعرقل مسيرتهم التعليمية.

ونص الاقتراح على مايلي:في ظل الجائحة التي يمر بها العالم بسبب انتشار فيروس كورونا «كوفيد19» أصبح هناك إجراءات مختلفة لاستقبال الطلبة المبتعثين عن طريق التعليم العالي والهيئة العامة للتعليم التطبيقي في الدول والجامعات مثل أمريكا والدول التي تستقبل الطلبة الكويتيين وغيرت كذلك هذه الدول من شروط الجامعات بسبب سياسات التباعد الاجتماعي والإجراءات الوقائية لتلك الدول.

فأصبح من الضروري زيادة عدد الجامعات ودول الابتعاث وعدم حصرها على عدد محدد وزيادتها بجامعات ذات تصنيف أكاديمي مرتفع لفتح المجال أكثر أمام الطلبة الذين تمت الموافقة على ابتعاثهم للخارج لدراسة الدكتوراه والماجستير والبكالوريوس حتى لا يتأثر اعداد الطلبة المبتعثين ولا تعرقل مسيرتهم التعليمية للاستفادة بخبرات خارجية تعمق مهاراتهم التعليمية ويعودون بعلم ينفعون به البلاد فالشباب يمثل ذخيرة البلاد التنموية وقوتها الإنتاجية.

لذا فأنني أتقدم بالاقتراح التالي:التوسع في دول الابتعاث وزيادة عدد الجامعات حسب قائمة التعليم العالي للاعتماد الأكاديمي للجامعات المعتمدة لدى التعليم العالي والهيئة العامة للتعليم التطبيقي ويراعي في تلك الدول والجامعات التقدم العلمي والتصنيف الأكاديمي المرتفع.

«إع»