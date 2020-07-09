الرئيس الغانم: جلسة الثلاثاء والأربعاء المقبلين «عادية»

قال رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم إن جلسة المجلس المقرر عقدها يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين ستكون جلسة عادية مشيرا إلى “أن ما صرح به أمس من أنها جلسة غير عادية كان خطأ لغويا غير مقصود”.

وأضاف الغانم في تصريح مقتضب اليوم الخميس أنه تم التنسيق مع سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء “الذي أكد حضور الحكومة للجلسة” موضحا أنه سيتم توزيع جدول أعمال الجلسة بعد غد السبت.

ولفت إلى أن الاستجواب المقدم من النائب رياض العدساني إلى وزير المالية براك الشيتان بصفته سيكون مدرجا على جدول أعمال الجلسة المقبلة.

وكان الغانم أعلن في 30 يونيو الماضي استلامه لاستجواب مقدم من النائب رياض العدساني إلى وزير المالية براك الشيتان بصفته مكون من ثلاثة محاور وإدراجه على جدول أعمال أول جلسة مقبلة.